O Παναθηναϊκός ήταν αρκετά δραστήριος τον Γενάρη και κάνει «πράξη» τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ, μέσα από μία σειρά από κινήσεις!

Ο Παναθηναϊκός πήρε… φόρα στο μεταγραφικό «παζάρι» του Γενάρη. Ανακοίνωσε πολλούς ποδοσφαιριστές, αποχώρησαν αρκετοί, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ έχει διαφορετικές επιλογές στα χέρια του.

Ο Ισπανός τεχνικός ήρθε μεσούσης της σεζόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς, πως σίγουρα θα ήθελε να επαναξιολογήσει το ρόστερ και να βάλει το… λιθαράκι του.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς είδε τους «πράσινους» να κάνουν «πράξη», τα όσα έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε δηλώσεις, από την παρουσίασή του.

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ, που έγιναν «πράξη»

Γυρνάμε πίσω. Όχι πάρα πολύ. Πηγαίνουμε στα πρώατ λόγια του Ισπανού τεχνικού.

Ανατρέχουμε στα όσα είπε, σχετικά με τους παίκτες που θέλει να φέρει, αλλά και το «πώς» θέλει να «χτίσει» τον Παναθηναϊκό.

«Πρέπει να χτίζουμε το μέλλον και όχι μόνο το παρόν», μία ατάκα που «δείχνει» πολλά, μιας και το «τριφύλλι» τον Γενάρη απέκτησε πολλούς νεαρούς παίκτες.

Αντίνο Σαντίνο, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Γιώργος Κάτρης, Σωτήρης Κοντούρης είναι όλοι τους 20 ετών! Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης είναι 24 και 23 αντίστοιχα.

Στα 27 είναι ο Χάβι Ερνάντεθ, ενώ οι μοναδικοί που «ξεπερνούν» τα 30 είναι οι Λούκας Τσάβες, που σε λίγους μήνες θα γίνει 31, αλλά και ο Μούσα Σισοκό.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως όλες οι μεταγραφές-επιστροφές, έχουν και το… βλέμμα στο μέλλον.

Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και αρκετά γνώριμα επίθετα, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές είναι Έλληνες!

Κι όμως, ενώ έχουμε δει πολλές φορές ομάδες της Stoiximan Super League να μην έχουν στο δυναμικό τους παίκτες από τη χώρα μας.

Όμως, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση και πρόσθεσε τρία ελληνόπουλα.

Άλλωστε, ο Ράφα Μπενίτεθ το είχε δηλώσει (και αυτό) στην παρουσίασή του. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Είναι φανταστικό να φέρουμε Έλληνες παίκτες γιατί θα δώσει σωστή νοοτροπία».

Δύο ατάκες, που μετά από μερικούς μήνες έγιναν «πράξη» και δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει ως προς μία κατεύθυνση, που… αρέσει στον Ράφα Μπενίτεθ.