Ο Παναθηναϊκός πήρε… φόρα στο μεταγραφικό «παζάρι» του Γενάρη. Ανακοίνωσε πολλούς ποδοσφαιριστές, αποχώρησαν αρκετοί, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ έχει διαφορετικές επιλογές στα χέρια του.  

Ο Ισπανός τεχνικός ήρθε μεσούσης της σεζόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς, πως σίγουρα θα ήθελε να επαναξιολογήσει το ρόστερ και να βάλει το… λιθαράκι του.  

Το ξεχωριστό «ορόσημο» που κυνηγά ο Παντελίδης, κόντρα στον Ολυμπιακό

Παύλος Παντελίδης Παναθηναϊκός

Ο Παύλος Παντελίδης «ψάχνει» κάτι απέναντι στον Ολυμπιακό, που δεν έχει καταφέρει κανείς έως τώρα.

ole.gr

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς είδε τους «πράσινους» να κάνουν «πράξη», τα όσα έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν.  

Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε δηλώσεις, από την παρουσίασή του.  

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ, που έγιναν «πράξη»  

Γυρνάμε πίσω. Όχι πάρα πολύ. Πηγαίνουμε στα πρώατ λόγια του Ισπανού τεχνικού.  

Ανατρέχουμε στα όσα είπε, σχετικά με τους παίκτες που θέλει να φέρει, αλλά και το «πώς» θέλει να «χτίσει» τον Παναθηναϊκό.  

«Πρέπει να χτίζουμε το μέλλον και όχι μόνο το παρόν», μία ατάκα που «δείχνει» πολλά, μιας και το «τριφύλλι» τον Γενάρη απέκτησε πολλούς νεαρούς παίκτες.  

Το «τσεκ» της Μπαρτσελόνα στην εκρηκτική σεζόν του Γιάγκουσιτς στην Κροατία!

Σλάβεν Μπελούπο Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Μία… ανάσα από ακόμα μία μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός, που «σπάει» τα ταμεία του, για έναν ποδοσφαιριστή, που είχε «κοιτάξει» και η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα!

ole.gr

Αντίνο Σαντίνο, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Γιώργος Κάτρης, Σωτήρης Κοντούρης είναι όλοι τους 20 ετών! Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης είναι 24 και 23 αντίστοιχα.  

Στα 27 είναι ο Χάβι Ερνάντεθ, ενώ οι μοναδικοί που «ξεπερνούν» τα 30 είναι οι Λούκας Τσάβες, που σε λίγους μήνες θα γίνει 31, αλλά και ο Μούσα Σισοκό.  

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως όλες οι μεταγραφές-επιστροφές, έχουν και το… βλέμμα στο μέλλον.  

Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και αρκετά γνώριμα επίθετα, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές είναι Έλληνες!  

Κι όμως, ενώ έχουμε δει πολλές φορές ομάδες της Stoiximan Super League να μην έχουν στο δυναμικό τους παίκτες από τη χώρα μας.  

Όμως, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση και πρόσθεσε τρία ελληνόπουλα.  

O προπονητής που έχει «εμπιστευτεί» περισσότερες φορές τον Ερνάντεθ, έχει περάσει και από την Ελλάδα!

Παναθηναϊκός Χάβι Ερνάντεθ

Ο Χάβι Ερνάντεθ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ένας ποδοσφαιριστής, που έχει «εμπιστευτεί» πάρα πολύ ένας παλιός μας γνώριμος!

ole.gr

Άλλωστε, ο Ράφα Μπενίτεθ το είχε δηλώσει (και αυτό) στην παρουσίασή του. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Είναι φανταστικό να φέρουμε Έλληνες παίκτες γιατί θα δώσει σωστή νοοτροπία»

Δύο ατάκες, που μετά από μερικούς μήνες έγιναν «πράξη» και δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει ως προς μία κατεύθυνση, που… αρέσει στον Ράφα Μπενίτεθ. 

«Στο μέρος, όπου ξεκίνησαν όλα»: Η ομάδα που «μεγάλωσε» τον Τεττέη στο Ole (video)

Ανδρέας Τεττέη

Στο μέρος, όπου όλα ξεκίνησαν. Στο γήπεδο, όπου έγινε η αρχή. Τότε, ήταν ο μικρός Ανδρέας, τώρα ο Τεττέη, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη του ποδοσφαιρική «στέγη» μιλάει στο Ole.gr και μας χαρίζει όμορφες αναμνήσεις!

ole.gr