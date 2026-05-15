Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως η θέση του Ροντινέι είναι στα εξτρέμ, όμως, τι «λένε» οι αριθμοί;

Ο Ολυμπιακός έχει το «πάνω χέρι», για να τερματίσει στη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League.

Ένα πλασάρισμα, που μπορεί να μην του εξασφαλίζει τον τίτλο, αλλά του δίνει την ευκαιρία να παίξει στα προκριματικά του Champions League.

Στα Play Offs της διοργάνωσης οι Πειραιώτες βρήκαν έναν «κρυφό πρωταγωνιστή», μέσα από ένα παλιό «τρικ» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να «γλυτώσει» έναν γύρο στο Champions League, εάν βγει δεύτερος; Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που κερδίσει το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League μέσω της 2ης θέσης, μπορεί να επωφεληθεί από ένα συγκεκριμένο σενάριο.

Ο Βάσκος τεχνικός στις τελευταίες αναμετρήσεις χρησιμοποιεί ξανά τον Ροντινέι στη θέση των εξτρέμ.

Μία επιλογή που έχει «βγει» αρκετά και όπως είπε και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» αυτή είναι η θέση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή!

🔴⚪🎥 Η παρακάμερα του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός! / Olympiacos – Panathinaikos​ behind the scenes! https://t.co/uPNHvfZ0XD — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 14, 2026

Οι αριθμοί του Ροντινέι της φετινής σεζόν

«Ο Ροντινέι είναι εξτρέμ πια, δεν είναι δεξιός μπακ! Τρέχει, πιέζει, σκοράρει, δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι μια λύση για τα εξτρέμ για μας πλέον», αυτά ήταν τα λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην COSMOTE TV, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό (10/05, 1-0).

Ωστόσο, τι «λένε» οι αριθμοί του Ροντινέι τη φετινή σεζόν;

Αρχικά, οι Πειραιώτες έχουν παίξει με τον Βραζιλιάνο στα εξτρέμ συνολικά εννέα φορές τη φετινή σεζόν.

Tι έχει «προσφέρει» σε αυτούς τους αγώνες ο 34χρονος ποδοσφαιριστής; Συνολικά τρία γκολ και δύο ασίστ!

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλά πράγματα που δεν «φαίνονται». Αρχικά, ο Ροντινέι είναι Νο.2 στις xAsists, αφού μετράει 4.43, βάσει των ευκαιριών που έχει δημιουργήσει.

Μπροστά του θα βρούμε μονάχα τον Τσικίνιο που έχει 4.99. Από εκεί και πέρα, οι δύο ποδοσφαιριστές «συγκατοικούν» σε ακόμα μία κατηγορία.

Είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, έχοντας 11! Την ίδια ώρα, ο 34χρονος Βραζιλιάνος έχει 2.1 πάσες-κλειδιά ανά ματς, τις περισσότερες από κάθε συμπαίκτη του.

Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το «γιατί» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει «δεύτερες σκέψεις» για τη θέση του Ροντινέι.

Άλλωστε, οι αριθμοί «δείχνουν» πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι «κλειδί» στη δημιουργία του Ολυμπιακού!