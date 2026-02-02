Ο Χάβι Ερνάντεθ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ένας ποδοσφαιριστής, που έχει «εμπιστευτεί» πάρα πολύ ένας παλιός μας γνώριμος!

Ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα (02/02) ανακοίνωσε δύο ποδοσφαιριστές. Η αρχή έγινε με τον Μούσα Σισοκό, για να ακολουθήσει ο Χάβι Ερνάντεθ.

Ιδιαίτερες συστάσεις, για τον Γάλλο μέσο δεν είναι απαραίτητες, καθώς όλοι γνωρίζουμε την «πλούσια» καριέρα του.

Το όνομα που «κλέβει» την παράσταση, είναι αυτό του Ισπανού αριστερού μπακ, που ήρθε για να δώσει βοήθειες στον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ένας ποδοσφαιριστής, που έχει παίξει για πολλά χρόνια στα γήπεδα της χώρας του, ενώ το τελευταίο εξάμηνο βρισκόταν στο Κατάρ.

Μάλιστα, αυτή ήταν και η μοναδική εμπειρία του, μακριά από την ιβηρική χερσόνησο.

Μπορεί ο 27χρονος να μην έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά αν δούμε την καριέρα του θα εντοπίσουμε κάτι εντυπωσιακό.

Αυτό έχει να κάνει, με τον προπονητή, που τον έχει χρησιμοποιήσει και τις περισσότερες φορές. Κι αυτό, γιατί είναι κάτι παραπάνω από γνωστός στη χώρα μας!

Ο «Έλληνας» προπονητής του Χάβι Ερνάντεθ

Ελάχιστοι θα θυμόμαστε τον Μπόρχα Χιμένεθ. Έναν προπονητή, που ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία την καριέρα του.

Οι δουλειές που έχει αναλάβει είναι κυρίως στην Ισπανία. Για την ακρίβεια, μονάχα μία είναι μακριά από την πατρίδα του.

Και όπως θα καταλάβατε αυτή ήταν στην Ελλάδα. Κι όμως, ο Μπόρχα Χιμένεθ έχει διατελέσει προπονητής του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ισπανός προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Αρκαδίας το καλοκαίρι του 2019. Ωστόσο, δεν έκατσε στα μέρη μας πάρα πολύ, καθώς τον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς είπε «αντίο».

Με τον Χάβι Ερνάντεθ είχαν συνυπάρξει παρέα στη Λεγανές, όπου και του έδωσε την ευκαιρία να παίξει 36 διαφορετικές φορές.

Credits: Intime

Τις περισσότερες από κάθε άλλον, που έχει κοουτσάρει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Κι όμως, πριν λίγα χρόνια ο Μπόρχα Χιμένεθ ήρθε στην Ελλάδα και τώρα ένας παλιός του παίκτης, που τον «εμπιστεύτηκε» αρκετά ήρθε στα μέρη μας.