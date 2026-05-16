Η ΑΕΛ είναι η πρώτη ομάδα που είπε «αντίο» στη Stoiximan Super League, με τον Asteras AKTOR και τον Πανσερραϊκό να μην θέλουν να… ακολουθήσουν!

Τα Play Outs της Stoiximan Super League οδεύουν προς το τέλος τους. Το τοπίο έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο «καθαρό», σχετικά με τις ομάδες που θα υποβιβαστούν.

Αρχικά, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Κηφισιά έχουν «κλειδώσει» την παραμονή τους. Παρ’ όλα αυτά, το ίδιο δεν ισχύει για την ΑΕΛ, τον Asteras AKTOR και τον Πανσερραϊκό.

Η ομάδα της Λάρισας μπόρεσε να κερδίσει τον Ατρόμητο (16/05, 2-1) στην 9η αγωνιστική των Play Outs. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό.

Την ίδια ώρα, ο Asteras AKTOR έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με την Κηφισιά (16/05, 0-0) και έφτασε τους 33 βαθμούς, με την ΑΕΛ να είναι στους 30.

Μία αγωνιστική απομένει, όμως, η ΑΕΛ και σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν μπορεί να «φύγει» από τις τελευταίες δύο θέσεις.

Το άλλο «αντίο» θα είναι ανάμεσα σε Asteras AKTOR και Πανσερραϊκό. Οι Αρκάδες είναι στο +5, όμως, έχουν παίξει ένα ματς παραπάνω, αφού είχαμε αναβολή στο Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός.

Η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας θέλει μονάχα δύο νίκες, ώστε να έχει μαθηματικές ελπίδες. Κι αυτό, γιατί έχει τη δυνατότητα να φτάσει τους 34 βαθμούς.

Μάλιστα, αν τα καταφέρει ακόμα και αν ο Asteras AKTOR φέρει ΜΟΝΟ ισοπαλία κόντρα στον Παναιτωλικό (21/05, 19:00), θα «σωθεί» ο Πανσερραϊκός.

Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητή του αγώνα κ. Φώτιου Πολυχρόνη, ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός δε διεξήχθη, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.



Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με… — Super League Greece (@Super_League_GR) May 16, 2026

Η βαθμολογία των Play Outs:

Ατρόμητος 43 βαθμοί

Κηφισιά 38 βαθμοί

Παναιτωλικός 35 βαθμοί *

Asteras AKTOR 33 βαθμοί

ΑΕΛ 30 βαθμοί

Πανσερραϊκός 28 βαθμοί *

*Έχουν ματς λιγότερο