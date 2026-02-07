Ο Παύλος Παντελίδης «ψάχνει» κάτι απέναντι στον Ολυμπιακό, που δεν έχει καταφέρει κανείς έως τώρα.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται σε ακόμα ένα ντέρμπι «αιωνίων» την Κυριακή (08/02, 21:00), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αμφότεροι οι «αιώνιοι» θα αναζητήσουν τη νίκη, για τους δικούς τους λόγους, όμως ο Παύλος Παντελίδης θα έχει σίγουρα ένα έξτρα κίνητρο, κόντρα στους Πειραιώτες.

Πέραν του πρώτου τέρματος με τη φανέλα των «πράσινων», ο 23χρονος εξτρέμ θα ψάξει το γκολ, σε περίπτωση που επιλεχθεί από τον Ράφα Μπενίτεθ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, για να πετύχει κάτι μοναδικό.

Μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν, ο Παύλος Παντελίδης μετρά δύο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρόλαβε να αγωνιστεί και στα δύο ματς της Κηφισιάς, με αντίπαλο τους Πειραιώτες και μάλιστα, σκόραρε σε αμφότερα.

Πρώτα στην ήττα με 3-1 στην έδρα της πρώην ομάδας του και έπειτα, στο Γ. Καραϊσκάκης, όπου με το τέρμα που σημείωσε χάρισε στην Κηφισιά τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μέχρι στιγμής, από την στιγμή που άρχισε η καταγραφή στατιστικών της OPTA το 2008-09, κανένας ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει καταφέρει να «πληγώσει» τον Ολυμπιακό σε τρία διαφορετικά παιχνίδια, στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, ο Παντελίδης έχει την ευκαιρία να γίνει και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει εναντίον των «ερυθρολεύκων», φορώντας τη φανέλα δύο διαφορετικών ομάδων, ξανά στην ίδια αγωνιστική περίοδο.