Στο μέρος, όπου όλα ξεκίνησαν. Στο γήπεδο, όπου έγινε η αρχή. Τότε, ήταν ο μικρός Ανδρέας, τώρα ο Τεττέη, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη του ποδοσφαιρική «στέγη» μιλάει στο Ole.gr και μας χαρίζει όμορφες αναμνήσεις!

Κυψέλη, το μέρος όπου πριν από περίπου μια 20ετία «γεννήθηκε» ένα νέο «αστεράκι». Τα χρόνια πέρασαν και πλέον μιλάμε για το πιο hot όνομα της ελληνικής επικαιρότητας στο ποδόσφαιρο.

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε το «μπαμ» στη φετινή Stoiximan Super League και μετά τις εμφανίσεις του, οι «σειρήνες» άρχισαν να ηχούν!

Πολλές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για εκείνον, με τον Παναθηναϊκό να «τερματίζει» πρώτος στην… κούρσα για την απόκτησή του.

Το «διπλό» κέρδος του Παναθηναϊκού με Τεττέη-Παντελίδη Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως πλησιάζει στην απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά. Το «ορατό» πλεονέκτημα και η σημαντική βοήθεια.

Δεν πάει πολύς καιρός, από όταν έγινε γνωστό πως ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, μαζί με τον Παύλο Παντελίδη, υπέγραψαν στους «πράσινους».



Από την Κηφισιά, στον Παναθηναϊκό και τώρα στην Εθνική κάνοντας ένα «άλμα», που λίγοι πίστευαν πως είναι τόσο κοντά.

Το Ole.gr αποφάσισε να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Τεττέη, ήταν ο μικρός Ανδρέας και μόλις ακουμπούσε μία μπάλα στα πόδια του.

Ο αρχηγός επιστρέφει! 💪🇬🇷 Τάσος Μπακασέτας & Ανδρέας Τετέι στην αποστολή της Εθνικής! ⚽️#ethnikiomada pic.twitter.com/yfbJiKPr1y — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 10, 2025

Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή όπου μεγάλωσε, στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Ο ποδοσφαιρικός του «μέντορας», ο παιδικός του φίλος, Αλέξανδρος, αλλά και ένας παλιός του συμπαίκτης ανοίγουν το «σεντούκι» των αναμνήσεων και μιλούν για εκείνον, στο μέρος όπου έγινε η αρχή για… κάτι μεγάλο!

Ο σύλλογος που «μεγάλωσε» τον Τεττέη

Πολλοί μπορούν να μην γνωρίζουν τον Άτλαντα Κυψέλης. Ένα σωματείο, που υπάρχει αρκετά χρόνια στα τοπικά της Αθήνας και κάνει τη δικιά του προσπάθεια στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ένας σύλλογος, που ήταν η «αφετηρία» του Ανδρέα Τεττέη. Όπως κάθε μικρό παιδί προσπαθεί να βρει τη… διέξοδό του από την καθημερινότητα, έτσι και εκείνος από μικρή ηλικία βρήκε το δικό του «καταφύγιο».

Αφορμή, για να ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο ήταν ο Αλέξανδρος Καβαλιέρης.

Γιος του παλιού βοηθού του Τάκη Λεμονή, αλλά και πρώην ποδοσφαιριστή, Μιχάλη, που για αρκετά χρόνια «κοσμεί» τα γήπεδα της Ελλάδας. Μαζί με τον φίλο του, αλλά και τον ποδοσφαιρικό του «μέντορα» ξεκίνησαν όλα.

Και ο μικρός Ανδρέας του Άτλαντα Κυψέλης, έγινε ο Τεττέη, που παίρνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Το πώς είναι σαν χαρακτήρας, το τι τον ξεχωρίζει στο γήπεδο, αλλά και πολλές ωραίες ιστορίες έρχονται μέσα από τα λόγια ανθρώπων, που τον γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία.

Κι όλα αυτά, στο μέρος όπου ήρθε η «ποδοσφαιρική γέννησή» του. Στο μέρος, όπου ο μελλοντικός παίκτης του Παναθηναϊκού «έμαθε» τι είναι το ποδόσφαιρο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το αφιέρωμα του Ole.gr και των Betarades για τον Ανδρέα Τεττέη: