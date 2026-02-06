Μία… ανάσα από ακόμα μία μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός, που «σπάει» τα ταμεία του, για έναν ποδοσφαιριστή, που είχε «κοιτάξει» και η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα!

Μόνο τα τυπικά απομένουν, για να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός την όγδοή του μεταγραφή, για το «παζάρι» του Γενάρη!

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, μετά από μία «τρομακτική» σεζόν στην Κροατία θα έρθει στην Αθήνα, για να ενταχθεί στο σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Σε μία κίνηση, που «επιβεβαίωσε» και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που μίλησε και για τους οικονομικούς όρους. Συγκεκριμένα, όλα δείχνουν πως η «μετακίνηση» αυτή κόστισε 5.200.000 εκατομμύρια ευρώ + 800.000 σε μορφή μπόνους, ενώ η Σλάβεν Μπελούπο θα έχει ποσοστό 20%, για μία μελλοντική πώληση!

Την ίδια ώρα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 4.5 χρόνια.

Ένα ποσό καθόλου μικρό, για τα ελληνικά δεδομένα, για έναν ποδοσφαιριστή που σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε «τσεκαριστεί» και από την Μπαρτσελόνα!

🚨🟢 Panathinaikos agree deal to sign Adriano Jagušić for €5.2m plus €800k add-ons and 20% sell-on.



4.5 years contract agreed, here with his agent Matej Škegro ✈️ pic.twitter.com/ysDlrKNMbn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2026

Το «τσεκ» της Μπαρτσελόνα

Κι όμως, τα όσα κάνει τη φετινή σεζόν Αντριάνο Γιάγκουσετς δεν έχουν περάσει απαρατήρητα. Άλλωστε, μιλάμε για έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή, που τη δεδομένη στιγμή έχει εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 22 ματς σε όλες τις διοργανώσεις!

Κι όλα αυτά, ενώ είναι ένας επιθετικός χαφ, που παίζει κυρίως στις θέσεις «10» και «8»!

Μάλιστα, χάρη στα «πεπραγμένα» του, είναι και ο ποδοσφαιριστής με την καλύτερη βαθμολογία στο Sofascore στο πρωτάθλημα της Κροατίας!

Κι όμως, είναι πάνω από όλους τους ποδοσφαιριστές της λίγκας, καθώς έχει «πιάσει» βαθμολογία ανά ματς ίση με 7.52!

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα της Κροατίας, που μετά τα «αναπαρήγαγαν» και στην Ισπανία, όπως και η «Sport», αναφέρουν πως ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είχε απασχολήσει και την Μπαρτσελόνα.

Menurut @croatian_footy Barcelona mengirim scout untuk memantau wonderkid berusia 20 tahun dari Slaven Belupo, Adriano Jagusic.



Tepat ketika scout Barca datang, dia cetak 1 gol sensasional 🔥pic.twitter.com/hzhVvkSckh — All About La Masia (@LaMasia_idn) December 6, 2025

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» είχε συλλέξει πληροφορίες για τον Κροάτη μεσοεπιθετικό, ενώ τον έχει δει και από κοντά, όπως αναφέρουν άλλα δημοσιεύματα! Για την ακρίβεια, αυτό έγινε στην αναμέτρηση της Σλάβεν Μπελούπο απέναντι στην Γκόριτσα.

Ωστόσο, από τότε δεν υπήρξε τίποτα νεότερο, σχετικά με το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ενός ποδοσφαιριστή, που σε λίγες ημέρες θα δούμε και από κοντά να παίζει, καθώς «προβάρει» τη φανέλα του Παναθηναϊκού.