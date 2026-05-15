Η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στα ντέρμπι, όμως, μπόρεσε μέσα σε έναν χρόνο να γίνει το «αφεντικό»!

Η φετινή σεζόν της ΑΕΚ ήταν «μαγική». Πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, αλλά και κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα!

Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη σεζόν δεν κύλησε πολύ ιδανικά για την «Ένωση». Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson αποκλείστηκε με ένα «βαρύ» σκορ από τον Ολυμπιακό, έμεινε εκτός Ευρώπης, ενώ «πληγώθηκε» πάρα πολύ από τα ντέρμπι.

Γεγονός, που της έδωσε και το «χειρότερο» ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού τερμάτισε τέταρτη.

Η συγκομιδή της στα ματς με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ήταν αρκετά «φτωχή», αφού μάζεψε συνολικά επτά βαθμούς, κάνοντας έξι ήττες στα Play Offs.

Σε μία «ειδική βαθμολογία» τερμάτισε τελευταία, αφού ήταν η ομάδα με τους λιγότερους βαθμούς σε αυτά τα ματς.

Η ΑΕΚ γιορτάζει το 14ο Πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Νέα Φιλαδέλφεια ντύνεται στα κιτρινόμαυρα και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του τίτλου!#AEKFC #Champions2026 #slgrwinnershttps://t.co/oHbZZwJkuT — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 14, 2026

Ωστόσο, το σκηνικό «άλλαξε» τη φετινή σεζόν. Τόσο πολύ, που η ΑΕΚ έγινε «αφεντικό» των ντέρμπι! Τι εννοούμε;

Με μία αγωνιστική να απομένει οι «κιτρινόμαυροι» έχουν καταφέρει να μαζέψουν 19 βαθμούς στα ματς με τις ομάδες των Play Offs.

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2025-26 μετά από μια τεράστια προσπάθεια που έφτασε στη δικαίωσή της την Κυριακή, σε μια βραδιά γεμάτη ακραία συναισθήματα και συγκινήσεις. Η κάμερα του ΑΕΚ TV κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες.#AEKFC #Champions2026 #slgrwinners… pic.twitter.com/x0TcAsM5A2 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 12, 2026

Ακριβώς από πίσω είναι ο ΠΑΟΚ με 17, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 13 και ο Παναθηναϊκός με εννέα.

Επομένως, μπορούμε να έχουμε ισοβαθμία μόνο σε ένα σενάριο, όμως, με μία μεγάλη διαφορά.



Στις ισοβαθμίες η ΑΕΚ «κερδίζει» τους Θεσσαλονικείς, αφού ναι μεν έχουν «μαζέψει» στα μεταξύ τους ματς πέντε βαθμούς, αλλά η «Ένωση» έχει και το 3-0 (18/04) της Allwyn Arena!

Γι’ αυτό και μπόρεσε μέσα σε μία σεζόν η ΑΕΚ από «ουραγός» των ντέρμπι, να γίνει το «αφεντικό» και με μία αγωνιστική να απομένει.

Η βαθμολογία των ντέρμπι της περασμένης σεζόν:

Ολυμπιακός 29 βαθμοί

Παναθηναϊκός 18 βαθμοί

ΠΑΟΚ 14 βαθμοί

ΑΕΚ 7 βαθμοί

Η βαθμολογία των ντέρμπι της φετινής σεζόν:

ΑΕΚ 19 βαθμοί

ΠΑΟΚ 17 βαθμοί

Ολυμπιακός 13 βαθμοί