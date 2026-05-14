Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που κερδίσει το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League μέσω της 2ης θέσης, μπορεί να επωφεληθεί από ένα συγκεκριμένο σενάριο.

Ο Ολυμπιακός μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League απέκτησε προβάδισμα για τη 2η θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 1-0 (13/05) στο Γ. Καραϊσκάκης, την στιγμή που ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος (13/05, 1-1) με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πλέον στο +2 από τον «Δικέφαλο του Βορρά», με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.

Για να βγει δεύτερος, ο Ολυμπιακός χρειάζεται την τελευταία αγωνιστική είτε να έχει τουλάχιστον ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, είτε σε περίπτωση που ηττηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, να μην κερδίσουν οι «ασπρόμαυροι» στη Λεωφόρο.

Πώς «κερδίζει» γύρο στα προκριματικά του Champions League

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που πράγματι τερματίσει στη δεύτερη θέση, τότε θα αναμένει με ενδιαφέρον την έκβαση στον τελικό του Europa League, ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ (20/05, 22:00).

Αυτό συμβαίνει, διότι οι Πειραιώτες με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα έχουν την ευκαιρία να «γλυτώσουν» έναν προκριματικό γύρο στο Champions League.

Κάτι που γίνει μόνο εάν η Άστον Βίλα φτάσει στην κατάκτηση της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης και ταυτόχρονα, τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα του Έμερι ισοβαθμεί με τη Λίβερπουλ στην 4η θέση, με τους «reds» να έχουν το πάνω χέρι λόγω της διαφοράς τερμάτων, ενώ απομένουν δύο «στροφές» για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.