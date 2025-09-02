Γνωστές έγιναν οι ευρωπαϊκές λίστες των τεσσάρων ελληνικών ομάδων, που θα «παλέψουν» σε Champions, Europa και Conference League!

Αναμονή «τέλος», καθώς το μόνο που απέμεινε είναι να δούμε τις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης.

Οι κληρώσεις και τα προγράμματα αγώνων ανήκουν στο παρελθόν. Το ίδιο ακριβώς, ισχύει και για τις ευρωπαϊκές λίστες, καθώς και τα τέσσερα κλαμπ τiς έκαναν γνωστές το βράδυ της Τρίτης (02/09)!

Ολυμπιακός – Champions League

Θα ξεκινήσουμε με τη μοναδική ομάδα, που θα έχουμε σε League Phase του Champions League. O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός τον Γιουσούφ Γιαζίτσι και δύο μεταγραφές των «ερυθρολεύκων». Πιο συγκεκριμένα, τους Ρεμί Καμπελά και Γουστάβο Μάντσα.

Αντίθετα, όλοι οι άλλοι παίκτες που αποκτήθηκαν είναι «μέσα», συμπεριλαμβανομένου και τον Ντανιέλ Ποντένσε.

Aναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League:

17 Σεπτεμβρίου 2025 (19:45): Ολυμπιακός – Πάφος

1 Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Europa League

Σκόπιμα θα μιλήσουμε μαζί για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς θα είναι και οι δύο στη League Phase του Europa League.

Χωρίς «εκπλήξεις» ο «Δικέφαλος του Βορρά» άφησε εκτός τους Μαχαμαντού Μπαλντέ, Λούκα Γκουγκεσασβίλι, αλλά και τον Σόλα Σορετίρε. Αντίθετα, κανονικά «παρών» δηλώνουν όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές και φυσικά και οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Αλεσάντρο Βολιάκο.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς, Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ:

Απ’ την άλλη, ο Παναθηναϊκός άφησε εκτός τους Τιν Γεντβάι, Ντανιέλ Μαντσίνι, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, αλλά και τον νεοαπκτηθέντα, Μίλος Πάντοβιτς.

Αντίθετα, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές, που αποκτήθηκαν, κατά το θερινό μεταγραφικό παζάρι είναι «μέσα».

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόντ, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

ΑΕΚ – Conference League

Θα κλείσουμε με την ΑΕΚ που είναι στη League Phase του Conference League. Οι Αντονί Μαρσιάλ, Γεράσιμος Μήτογλου και Μόουζες Οντουμπάτζο έμειναν εκτός. Το ίδιο ακριβώς, έγινε με τους Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και Γενς Γιόνσον.

Απ’ την άλλη μεριά, «μέσα» είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Γκρούγιτς, αλλά και ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ:

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)