Η Ολλανδία έφτασε μία… ανάσα από την πρώτη της νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ιαπωνία (14/06, 2-2), όταν «βλέπει» Ευρωπαίους αρνείται να χάσει!

Τόσο κοντά, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μακριά. Η Ολλανδία ήταν μία… ανάσα από την πρώτη της νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρ’ όλα αυτά, η Ιαπωνία (14/06, 2-2) είχε την «απάντηση».

Οι «οράνιε» δύο φορές πήρε «κεφάλι» στο σκορ, όμως, οι Ασιάτες μπόρεσαν να βρουν τις ψυχικές δυνάμεις, για να φέρουν στα… ίσα το ματς.

Ο Νταΐτσι Καμάντα ήταν ο παίκτης που στο 89ο λεπτό μπόρεσε να κάνει το τελικό 2-2 και τελικά οι δύο ομάδες να πάρουν από έναν βαθμό στο «σακούλι» τους.

Σε μία αναμέτρηση που οι Ιάπωνες απέδειξαν πως τα τελευταία χρόνια, όποτε βλέπουν Ευρωπαίους, δεν θέλουν με ΤΙΠΟΤΑ να χάσουν!

Ευρώπη και ήττα για την Ιαπωνία έχουν γίνει «άγνωστοι όροι»

Σε ένα εντυπωσιακό σερί που έχει «χτιστεί» από το 2021 και έπειτα. Εκείνη τη χρονιά, οι Ασιάτες είχαν αντιμετωπίσει τη Σερβία, σε ένα φιλικό.

Το σκορ έληξε με τους Ιάπωνες να κερδίζουν με 1-0 και να είναι η «αφετηρία» τους, για κάτι πολύ σπουδαίο.

Η συνέχεια ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Η ομάδα του Χαϊμέ Μοριγιάσου αντιμετώπισε στους ομίλους την Ισπανία, αλλά και τη Γερμανία.

A reminder that Japan put in a performance like that without Mitoma, captain Wataru Endo and Takumi Minamino who all missed the World Cup due to injury.



They are gonna be a tough out 🇯🇵 pic.twitter.com/DngmfNKoEG — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2026

Το αποτέλεσμα; Δύο νίκες και πρόκριση στην επόμενη φάση! Στους «16» και πάλι μία ομάδα από τη «Γηραιά Ήπειρο» στον… δρόμο της.

Μπορεί οι Ιάπωνες να έμειναν εκτός στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και πάλι δεν ηττήθηκαν. Το 2023 είχε δύο φιλικά «ραντεβού» με ομάδες, που παίζουν στα προκριματικά της Ευρώπης.

Γερμανία και Τουρκία ηττήθηκαν αμφότερες και μάλιστα η πρώτη με το «βαρύ» 4-1! Η «διακοπή» του Μαρτίου για τη φετινή σεζόν είχε και πάλι «συγκρούσεις» με Ευρωπαίους.

Japan has been undefeated in regular time against European teams since 2021 🙌



🇷🇸 1-0 vs. Serbia (2021)

🇩🇪 2-1 vs. Germany (2022)

🇪🇸 2-1 vs. Spain (2022)

🇭🇷 1-1 vs. Croatia (2022)

🇩🇪 4-1 vs. Germany (2023)

🇹🇷 4-2 vs. Turkey (2023)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1-0 vs. Scotland (2026)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-0 vs. England… pic.twitter.com/w94q7Ba7YD — J. Football Now (@j_football_now) May 31, 2026

Συγκεκριμένα, η Ιαπωνία επέλεξε τη Σκωτία, την Αγγλία, αλλά και την Ισλανδία ώστε να παίξει σε φιλικές αναμετρήσεις. Το αποτέλεσμα; Τρεις νίκες, με το ίδιο σκορ (1-0)! Τι σημαίνει αυτό;

Ότι η Ιαπωνία μετράει 10 σερί ματς χωρίς ήττα κόντρα σε ευρωπαίους, ανεξάρτητα διοργάνωσης, με τους Ασιάτες να έχουν γίνει ο «φόβος» και ο «τρόμος» της «Γηραιάς Ηπείρου»…