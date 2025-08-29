Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν το… μυαλό στην Ευρώπη και τους βαθμούς, που «κόστιζε» πέρυσι ένα «εισιτήριο» στην 24άδα!

Oι κληρώσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ γνωρίζουν ποιες ομάδες θα βρουν μπροστά τους.

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στη ζωή μας, που θα δούμε ελληνικούς συλλόγους να συμμετέχουν στην Ευρώπη, με το νέο format της League Phase.

Αν δούμε τη μοναδική χρονιά της νέας δομής των τουρνουά, πόσους πόντους θέλει κάθε ομάδα, για να είναι στην επόμενη φάση;

Η δυσκολία του Champions League

Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, που έχει και το πιο δύσκολο έργο. Οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι στη League Phase του Champions League, καθώς επιστρέφουν στα «αστέρια», μετά από πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν την περασμένη σεζόν, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τέσσερις νίκες έχει «κλειδώσει» την παρουσία στα Play Offs.

Kι αυτό, γιατί η Κλαμπ Μπριζ την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά με 11 βαθμούς είχε περάσει στην επόμενη φάση. Ωστόσο, το ίδιο δεν ίσχυσε με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Παρά το γεγονός, πως είχαν τους ίδιους βαθμούς έμειναν εκτός στις ισοβαθμίες!

Τα πράγματα για την απευθείας είσοδο στους «16», σαφώς και είναι πιο δύσκολα, μιας και το minimum της περασμένη σεζόν ήταν οι 16 βαθμοί!

How the last Champions League League Phase table ended 🏆📊🤔 pic.twitter.com/PUcsKlRTag — OneFootball (@OneFootball) August 28, 2025

Πιο… βατό εμπόδιο στο Europa League

Πάμε στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Το «ταβάνι» των 10 βαθμών την περασμένη σεζόν στο Europa League ήταν αρκετό, για να δώσει ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Παναθηναϊκός: Οι αντίπαλοί του στη League Phase του Europa League O Παναθηναϊκός έμαθε τις ομάδες, που θα αντιμετωπίσει στη φετινή League Phase του Europa League!

Παρ’ όλα αυτά, Έλφσμπογκ και Μπράγκα, που ήταν «διψήφιες» έμειναν εκτός συνέχειας. Να υπενθυμίσουμε, πως και ο ΠΑΟΚ ήταν στο κλαμπ των ομάδων, που είχαν 10 βαθμούς. Επομένως, θα λέγαμε πως οι 11 βαθμοί φτάνουν και… περισσεύον.

Τα πράγματα για την 8άδα είναι πιο δύσκολα. Η Ρέιντζερς είχε 14 βαθμούς, όπως και η Μπόντο/Γκλιμτ. Όμως, μόνοι οι Σκωτσέζοι «κέρδισαν» έναν γύρο.

ΠΑΟΚ: Οι αντίπαλοί του στη League Phase του Europa League Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, για τη φετινή League Phase του Europa League!

Η «ειδική συνθήκη» στο Conference League

Οι συνθήκες στο Conference League είναι αρκετά διαφορετικές.

Αντί για οκτώ αγώνες στη League Phase έχουμε έξι. Επομένως, οι βαθμοί είναι και πιο λίγοι.

ΑΕΚ: Οι αντίπαλοί της στη League Phase του Conference League H κλήρωση για τη League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ. Ποιες είναι οι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει;

Οι ομάδες, που πρόλαβαν στο… τσακ την είσοδό τους στην 24άδα, είχαν επτά βαθμούς, με τη Χαρτς να μένει εκτός, παρά αυτόν τον αριθμό.

Ένα εισιτήριο για τους «16» κόστιζε το -λιγότερο- 11 βαθμούς. Τουλάχιστον, τόσους είχε η 8η Σερκλ Μπριζ, που ήταν τυχερή στις ισοβαθμίες, καθώς ήταν στα «ίσα» με άλλες τρεις ομάδες.

Εσείς τι λέτε θα καταφέρουν οι ελληνικές ομάδες, να μαζέψουν όσους πόντους χρειαζόταν πέρυσι, για να είσαι στην επόμενη φάση;