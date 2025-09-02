Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές, που θα έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη League Phase του Champions League!

O Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League και είναι έτοιμος, για την «παρθενική» του παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοί του έγιναν γνωστοί, το πρόγραμμά του επίσης. Το μόνο που απέμεινε ήταν να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ωστόσο, μπήκε ένα «τέλος» στην αναμονή και γνωρίζουμε όσους παίκτες θα ενισχύσουν την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Εκτός από τη λίστα είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι και δύο μεταγραφές των «ερυθρολεύκων». Πιο συγκεκριμένα, οι Ρεμί Καμπελά και Γουστάβο Μάντσα.

Αντίθετα, όλοι οι άλλοι παίκτες που αποκτήθηκαν είναι «μέσα», συμπεριλαμβανομένου και του Ντανιέλ Ποντένσε.

Aναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League:

17 Σεπτεμβρίου 2025 (19:45): Ολυμπιακός – Πάφος

1 Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός