Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του στη League Phase του Europa League!

Όλες οι ελληνικές ομάδες, που θα είναι στην Ευρώπη, είχαν μπροστά τους μία δύσκολη απόφαση. Να δηλώσουν τη λίστα, με τους ποδοσφαιριστές, που θα έχουν δικαίω,α συμμετοχής.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε τις δικές του αποφάσεις και το βράδυ της Τρίτης (02/09) έγιναν γνωστοί, όσοι θα ενισχύσουν τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη League Phase του Europa League.

Εκτός λίστα είναι οι Μαμαντού Μπαλντέ, Λούκα Γκουγκεσασβίλι, αλλά και ο Σόλα Σορετίρε. Αντίθετα, κανονικά «παρών» δηλώνουν όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές και φυσικά και οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Αλεσάντρο Βολιάκο.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς, Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ:

24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ

2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα

23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ

6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις

27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν

11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς

22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Ρεάλ Μπέτις

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λυών