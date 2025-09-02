Όλες οι ελληνικές ομάδες, που θα είναι στην Ευρώπη, είχαν μπροστά τους μία δύσκολη απόφαση. Να δηλώσουν τη λίστα, με τους ποδοσφαιριστές, που θα έχουν δικαίω,α συμμετοχής.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε τις δικές του αποφάσεις και το βράδυ της Τρίτης (02/09) έγιναν γνωστοί, όσοι θα ενισχύσουν τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη League Phase του Europa League.
Εκτός λίστα είναι οι Μαμαντού Μπαλντέ, Λούκα Γκουγκεσασβίλι, αλλά και ο Σόλα Σορετίρε. Αντίθετα, κανονικά «παρών» δηλώνουν όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές και φυσικά και οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Αλεσάντρο Βολιάκο.
Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:
Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α.Ζίβκοβιτς, Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ:
24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ
2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα
23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ
6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις
27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν
11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς
22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Ρεάλ Μπέτις
29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λυών