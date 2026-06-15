Γιατί ο Γιασίν Αγιάρι επέλεξε να μην πανηγυρίσει το πρώτο γκολ που πέτυχε για την Σουηδία, κόντρα στην Τυνησία;

Με μια πειστική και αποτελεσματική εμφάνιση, η Σουηδία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της απέναντι στην Τυνησία (15/06, 5-1).

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιασίν Αγιάρι, ο οποίος άνοιξε νωρίς το σκορ στο 7ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ και πέτυχε για πρώτη φορά δύο τέρματα σε έναν αγώνα με το εθνόσημο.

Ωστόσο, ο 22χρονος μέσος της Μπράιτον επέλεξε να μην πανηγυρίσει, λόγω της καταγωγής του από την Τυνησία και το Μαρόκο.

Αν και γεννήθηκε στη Σόλνα, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της ΑΪΚ και πέρασε από όλα τα μικρά κλιμάκια της εθνικής Σουηδίας, ο Αγιάρι είχε σκεφτεί στο παρελθόν το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με την Τυνησία.

Τελικά, μεταπείστηκε από τον πατέρα του, ο οποίος τον πρoέτρεψε να επιλέξει τη Σουηδία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις ευκαιρίες και τη στήριξη που του προσέφερε η χώρα.

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα των ανδρών τον Ιανουάριο του 2023, ο Αγιάρι, που προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά στην Αγγλία με 32 συμμετοχές και 4 γκολ, μετρά πλέον 5 τέρματα σε 22 διεθνείς εμφανίσεις, δικαιώνοντας απόλυτα εκείνη την απόφαση.