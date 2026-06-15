Η Ολλανδία μοιάζει ασταμάτητη στα 90λεπτα των Παγκοσμίων Κυπέλλων, εδώ και 16 χρόνια, όμως κάπου τα «χαλάει».

Η Ολλανδία, αν και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της κόντρα στην Ιαπωνία (14/06, 2-2), στην πρεμιέρα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, κατάφερε να δώσει συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό σερί που «τρέχει».

Ο Καμάντα «πλήγωσε» τους «οράνιε», χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο 89′, όμως οι «σαμουράι» δεν κατόρθωσαν να επικρατήσουν των Ολλανδών. Κάτι που δεν πρέπει να εντυπωσιάζει κάποιον.

Η αλήθεια είναι πως, από το Μουντιάλ του 2010 και έπειτα, η Ολλανδία μοιάζει «ασταμάτητη». Από την πρεμιέρα της στη διοργάνωση που διεξήχθη στη Νότια Αφρική, έως και την εναρκτήριο παιχνίδι της στο Ντάλας το 2026, έχει αγωνιστεί σε 20 ματς για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ποιο είναι το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτά; Οι Ολλανδοί αγνοούν τη λέξη «ήττα», κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών! Κι όμως, παρά το απίστευτο σερί τους, δεν έχουν κατορθώσει να φτάσουν στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Το 2010, οι «οράνιε» έφτασαν έως τον τελικό, όπου είδαν την Ισπανία να κατακτά την κορυφή του κόσμου στην παράταση, χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Αντρές Ινιέστα.

Έπειτα, το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, η Ολλανδία έμεινε εκτός τελικού, καθώς η Αργεντινή επικράτησε στα ημιτελικά στη διαδικασία των πέναλτι.

Το 2018 μπορεί να την κατάφερε να βρεθεί στη διοργάνωση που διεξήχθη στη Ρωσία, όμως επέστρεψε δυναμικά το 2022 στο Κατάρ, όπου έφτασε ως τα προημιτελικά. Εκεί, σταμάτησε ξανά πάνω στην «Αλμπισελέστε», όπου αποκλείστηκε εκ νέου στη διαδικασία των πέναλτι.

Μένει να φανεί μέχρι πού θα φτάσει το εν λόγω σερί, αλλά και αν μπορεί φέτος να σπάσει την «κατάρα» και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, τερματίζοντας στην πρώτη θέση.