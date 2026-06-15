Ο Γιαν Ντιομαντέ «έλαμψε» στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και απέδειξε, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα «αστέρια» του ποδοσφαίρου! Κι όλα ξεκίνησαν, με έναν «Έλληνα» προπονητή!

Η Ακτή Ελαφαντοστού έκανε «ποδαρικό» με το… δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Αφρικανοί μπόρεσαν με γκολ του Αμάντ Ντιαλό στο 89’ να πάρουν τη νίκη κόντρα στο Εκουαδόρ (15/06, 1-0).

Σε ένα ματς που τη «δόξα» μπορεί να την παίρνει ο μοναδικός σκόρερ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει μία ξεχωριστή αναφορά στον Γιαν Ντιομαντέ.

Ο παίκτης της Λειψίας τα… έβαλε με παίκτες όπως ο Πιερό Χινκάπιε, Γουίλιαμ Πάτσο και τον Γιαν Ορντονιές. Μπορεί να μιλάμε για τρεις εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, αλλά η εμφάνιση του νεαρού Ιβοριανού ήταν «μαγική».

Η συνολική του βαθμολογία στο Sofascore ήταν 8.2, πίσω μόνο από τον Αμάντ Ντιαλό. Ποια ήταν τα «πεπραγμένα» του;

Ο Γιαν Ντιομαντέ είχε 80 επαφές με την μπάλα, «μετρώντας» 4/6 επιτυχημένες ντρίμπλες, με 80% ευστοχία στις πάσες του (41/51). Μάλιστα, δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ πέντε μεταβιβάσεις του «μεταφράστηκαν» ως «κλειδιά».

Από εκεί και πέρα, ο 19χρονος εξτρέμ ήταν συνεπέστατος και στα αμυντικά του καθήκοντα. Είχε 2/5 επιτυχημένα τάκλιν, δύο κλεψίματα, πέντε ανακτήσεις της μπάλας, αλλά «κέρδισε» τις 11/15 μονομαχίες που έδωσε!

Σε μία εμφάνιση που «έδειξε» το «γιατί» ήδη κορυφαία κλαμπ, όπως η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν τον έχουν στα «ραντάρ» τους.

Ο «Έλληνας» που έδωσε την ευκαιρία στον Ντιομαντέ

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης; Ότι ο πρώτος προπονητής που τον πίστεψε έχει περάσει από την Ελλάδα!

Ποιος είναι αυτός; Ο Μπόρχα Χιμένεθ! Η συνεργασία των δύο έγινε στη Λεγανές ήρθε τον Γενάρη του 2025, όταν ο Γιαν Ντιομαντέ ήρθε στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ.

Ο Γιαν Ντιομαντέ έπαιξε μονάχα 10 ματς υπό τις οδηγίες του, καθώς το καλοκαίρι η Λειψία αποφάσισε να τον κάνει δικό της για 20.000.000 ευρώ.

Ο Ντιομαντέ «τρέλανε» το Transfermarkt: Άνοδος κατά 5.900%, μέσα σε μόλις ΕΝΑΝ χρόνο! Ο Γιαν Ντιομαντέ έκανε ΤΡΟΜΕΡΑ πράγματα τη φετινή σεζόν και ανάγκασε το Transfermarkt να «τρελαθεί», δίνοντάς του μία ΜΥΘΙΚΗ άνοδο στην «τιμή» του!

Από πού γνωρίζουμε τον Μπόρχα Χιμένεθ; Από το πέρασμά του στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ισπανός προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Αρκαδίας το καλοκαίρι του 2019. Ωστόσο, δεν έκατσε στα μέρη μας πάρα πολύ, καθώς τον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς είπε «αντίο».

Από τότε όλες οι εργασίες του είναι στν πατρίδα του, και μία από αυτές έφερε μπροστά στην παγκόσμια «σκηνή» τον Γιαν Ντιομαντέ!