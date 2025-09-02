Γνωστή έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα έχει η ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή της λίστα στη League Phase του Conference League!

Η μεγάλη ώρα έφτασε, που οι ελληνικές ομάδες θα δηλώσουν τους ποδοσφαιριστές τους για τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Η αρχή έγινε από την ΑΕΚ, που θα παίξει στη League Phase του Conference League!

Η «Ένωση» δήλωσε όλους τους παίκτες, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι Αντονί Μαρσιάλ, Γεράσιμος Μήτογλου και Μόουζες Οντουμπάτζο έμειναν εκτός. Το ίδιο ακριβώς, έγινε με τους Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και Γενς Γιόνσον.

Αντίθετα, «μέσα» είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Γκρούγιτς, αλλά και ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ:

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)