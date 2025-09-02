Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, για τη League Phase του Europa League!

Ο Ρουί Βιτόρια πήρε τις αποφάσεις του και ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Europa League!

Οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις «ξένους». Αυτοί θα είναι οι Τιν Γεντβάι, Ντανιέλ Μαντσίνι, Αλεξάντερ Γεεμέγεφ, αλλά και ο νεοαποκτηθείς, Μίλος Πάντοβιτς.

Αντίθετα, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές, που αποκτήθηκαν, κατά το θερινό μεταγραφικό παζάρι είναι «μέσα».

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόντ, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

25/09 Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (22:00)

02/10 Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς (20:45)

23/10 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (22:00)

06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός (22:00)

27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (20:45)

11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00)

22/01 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)

29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα (22:00)