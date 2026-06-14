Δηλώσεις γεμάτες… ατάκες από τον Εβάν Φουρνιέ στους Betarades μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.

Ο άνθρωπος που γονάτισε και πήρε τον Ολυμπιακό στην πλάτη του στα κρίσιμα, στα κομβικά. Εκεί που όλα μετρούσαν επί δέκα. Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε ένα ΑΠΙΘΑΝΟ photo finish στη σεζόν και το βράδυ της 13ης του Ιούνη, ήταν πανευτυχής. Και κουρασμένος σκεπτόμενος να απολαύσει μονάχα το ελληνικό καλοκαίρι.

Με γεμάτες παρουσίες στα playoffs της Euroleague, το Final Four και τους Τελικούς, ο Εβάν Φουρνιέ πήρε τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον οδήγησε στις μεγάλες κορυφές που διεκδικούσε με 19,5 πόντους κατά μέσο όρο και 5,1 τελικές πάσες.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού κλήθηκε να πάρει αρκετές αποφάσεις και να διεχειριστεί κατά τη διάρκεια αυτών των αναμετρήσεων. Και την πλειονότητα αυτών τις τέλειωσε με τον πλέον ιδανικό τρόπο.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να δούμε έναν πιο… εξωστρεφή Εβάν Φουρνιέ που έδωσε το δικό του σόου στο «γλέντι» της κατάκτησης της Euroleague. Σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε πει στη Συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του πριν από δύο χρόνια.

Αυτό και άλλα πολλά κλήθηκε να σχολιάσει στην κάμερα του Betarades.gr μετά την κατάκτηση του 16ου ερυθρόλευκου πρωταθλήματος. «Συνήθιζα να είμαι ένα πολύ ντροπαλό παιδί. Αλλά είμαι εσωστρεφής, έτσι είμαι απλά. Μ’ αρέσει να βρίσκομαι στη δική μου γραμμή, είμαι τύπος του σπιτιού. Είναι αλήθεια.

Όταν παίζω μπάσκετ και τα πράγματα γίνονται ανταγωνιστικά, συμβαίνει κάτι και αλλάζω. Γίνομαι διαφορετικός. Και όσα περισσότερα μου δίνουν άλλα τόσα θέλω να τους γυρίσω. Ο κόσμος του Ολυμπιακού που δίνει τόσα πολλά και αυτό βγάζω εγώ στο παρκέ.

Το κίνητρό μου είναι η νίκη και τίποτα παραπάνω. Απεχθάνομαι την ήττα. Δώσαμε ό,τι είχαμε για να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα, ήταν ένα σπουδαίο επίτευγμα. Δεν θέλαμε να κλείσουμε τη σεζόν με ήττα απέναντι στον ‘αιώνιο αντίπαλό’ μας.

Θα ήταν απαίσιο αλήθεια. Θα σκότωνε όλο το μομέντουμ που είχαμε χτίσει, όλο το vibe. Το χρωστούσαμε στους εαυτούς μας να τελειώσουμε τη δουλειά.»

Αναφορικά με τις προσδοκίες που είχε ερχόμενος στο Λιμάνι το καλοκαίρι του 2024 μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε ότι… «Θα συνεχίσω να το λέω ότι δεν περίμενα τίποτα επειδή δεν ήξερα σε τι έμπαινα. Γι’ αυτό και κάποιες φορές είμαι συγκλονισμένος με όσα συμβαίνουν.

Ξέρεις, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι δεν το αξίζω όλο αυτό. Παίζω απλά δυνατά, κάνω ό,τι μπορώ στο παρκέ. Οι άνθρωποι μου δείχνουν τόση αγάπη και σεβασμό, είναι απόστευτο.»

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Αναφορικά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκρυψε τον σεβασμό και τα ευχάριστα συναισθήματα που τρέφει για εκείνον. «Είναι ο άνθρωπος που έδωσε στην καριέρα μου μία δέυτερη κατεύθυνση. Πιστεύω ότι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Προφανώς είναι ένας πολύ έξυπνος προπονητής αλλά ακόμα περισσότερο είναι κάποιος που μένει ειλικρινής στον εαυτό του.

Έχω μεγάλο σεβασμό για το πως διαχειρίζεται τον εαυτό του. Λατρεύω να παίζω για εκείνον και θα ήθελα να αποσυρθώ, παίζοντας υπό τις οδηγίες του.»

Κλείνοντας, ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε ότι το μόνο πράγμα που σκεφτόταν αφού όλα είχαν τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο είναι… «να βάλω τον κώλο μου στην παραλία, να τρώω κάτι γλυκό και να απολαύσω την Ελλάδα και τον ήλιο. Ήταν μία πολύ απαιτητική σεζόν και αυτό είναι το μόνο που θα ήθελα αυτή τη στιγμή.»