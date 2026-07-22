Ο Ανδρέας Πιστιόλης αποθέωσε στο Ole το «παράδειγμα προς μίμηση» ΟΑΚΑ ενώ έκρουσε και τον κώδωνα κινδύνου για την εξουθενωτική Ευρωλίγκα. Τι είπε για την επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας;

Μπορεί να μην εμφανίζεται σε καθημερινή βάση στον μπασκετικό χάρτη της Ευρώπης το όνομά του αφού η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως και όλες οι ρωσικές ομάδες, ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα παρουσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρόλα αυτά ο Ανδρέας Πιστιόλης κάνει σπουδαία δουλειά τους τελευταίους μήνες στη «ρωσική αρκούδα». Για το comeback της οποίας φαίνεται ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.

Ο επί χρόνια βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ακολούθησε τον Δημήτρη Ιτούδη στην Μόσχα, όπου συνδέδεθηκε με τον σύλλογο. Κι όταν ο Αντρέι Βατούτιν τον κάλεσε σε μια δύσκολη περίοδο για την ΤΣΣΚΑ χωρίς Ευρωλίγκα και με το «τρένο» της κατάκτησης της VTB League να απομακρύνεται (2024), ο Έλληνας τεχνικός δεν το σκέφτηκε ξανά.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης αφού «άνοιξε τα φτερά του» και πέταξε μοναχός του ως πρώτος προπονητής την περίοδο 2022-23 στη Γαλατασαράι, επέστρεψε στη Ρωσία για να κρατήσει ενωμένη και σε εγρήγορση την 8 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ, αναμένοντας την απόφαση για επιστροφή στην κορυφαία λίγκα της «γηραιάς ηπείρου».

Και η αλήθεια είναι ότι τα έχει παέι περίφημα. Ο Ανδρέας Πιστιόλης έδωσε και φέτος το «παρών» στο συνέδριο προπονητών της Euroleague, της οποίας συνεχίζει να αποτελεί μέτοχος η ΤΣΣΚΑ, μοιράζοντας εμπειρίες και γνώσεις με τους εκκολαπτόμενους προπονητές.

Σε αυτό συναντήθηκε με διάφορους συναδέλφους του, με τους οποίους αντάλλαξε σκέψεις και εικόνες, γεγονός που έπραξε και στην κάμερα του Ole.gr και του Betarades.gr.

Ο 48χρονος Έλληνας τεχνικός τέθηκε στη διάθεση του Σπύρου Κοντού, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων δεν παρέλειψε να αποθεώσει το Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (Telekom Center Athens), στο οποίο περνούσε ώρες ατέλειωτες της επαγγελματικής του εκκίνησης από το 2005 μέχρι το 2012 στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Φυσικά αναφέρθηκε στην επιστροφή του «άρχοντα των δαχτυλιδιών» στον πάγκο των πράσινων, όπως και στο comeback Διαμαντίδη και Μπατίστ στο «τριφύλλι», ενώ δεν παρέλειψε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την μπασκετική Ευρώπη και την Ευρωλίγκα που φλερτάρει να γίνει μη δημοφιλής προορισμός.

Αναλυτικότερα η συνέντευξή του Ανδρέα Πιστιόλη στο κανάλι στο Youtube…