Ο Ολυμπιακός διατήρησε τα «σκήπτρα» του στη Stoiximan GBL, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι… σεληνιασμένος καθ’ όλη τη διάρκεια των τελικών!

Ακόμα μία σεζόν στη Stoiximan GBL έφτασε στο «τέλος» της. Ο Ολυμπιακός ήταν αλάνθαστος στην έδρα του, εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημά του και κέρδισε με 89-85 (13/06) τον Παναθηναϊκό στο Game 5.

Οι Πειραιώτες έφτασαν τα 16 πρωταθλήματα Ελλάδας, σε έναν τίτλο που είχε και ονοματεπώνυμο. Ο Εβάν Φουρνιέ πήγε «σεληνιασμένος», έπειτα από την post season στη Euroleague συνέχισε με την ίδια… φόρα και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Τα νούμερά του εντυπωσιακά και ικανά, για να δώσουν ακόμα έναν τίτλο στην ομάδα του. Ο Γάλλος σταρ έμεινε για πάρα πολλά λεπτά στο παρκέ, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βοήθησε μονάχα για ελάχιστα λεπτά την ομάδα του.

Ένα γεγονός που έφερε και την «έκρηξη» του Εβάν Φουρνιέ. O πρώην NBAer μπήκε από την αρχή «καυτός» στη σειρά των τελικών, σκοράροντας 20 πόντους, με τρία ριμπάουντ και πέντε ασίστ!

Στο Game 2, παρά την ήττα του Ολυμπιακού, ο Γάλλος μπασκετμπολίστας ήταν και πάλι από τους πολυτιμότερους της ομάδας του, με 15 πόντους, επτά ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Τα επόμενα δύο παιχνίδια παρακολουθήσαμε δύο μοναδικές «παραστάσεις» από τον Εβάν Φουρνιέ έχοντας συνολικά 57 πόντους, 11 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ!

Και στο Game 5 ο 33χρονος γκαρντ-φόργουορντ ήταν καταλυτικός, για το τελικό αποτέλεσμα. Σκόραρε συνολικά 22 πόντους, έχοντας επίσης δύο ριμπάουντ, αλλά και επτά ασίστ. Αν «μεταφράσουμε» τα στατιστικά σε μέσους όρους θα δούμε εντυπωσιακά πράγματα.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε συνολικά στη σειρά των τελικών 22.8 πόντους, έξι ασίστ, αλλά και 4.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο! Αριθμοί που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει το back-to-back!