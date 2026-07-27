Χαμηλών τόνων από τη φύση του. Επιτάσσει άλλωστε κάτι τέτοιο και η θέση που αγωνίζεται – αρκετή περισυλλογή – και το σύνολο στο οποίο περιβάλλεται. Τις τελευταίες ώρες όμως το «μοναδικό συναίσθημα» της πληρότητας όπως τόνισε στους Betarades που τον έχει πλημμυρίσει, τον έχει μετατρέψει σε ιδιαίτερα εξωστρεφή.

Και την ζεμπεκιά του έριξε – και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία – ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος και τα social media του γέμισε με φωτογραφίες και βίντεο. «Μεθυσμένος» από το νέκταρ της επιτυχίας, αφού πρώτα είχε συμβάλει και με το παραπάνω στην κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε επίπεδο Εθνικής πόλο ανδρών σε μεγάλη διοργάνωση.

Μία κορυφή που την έψαχνε εδώ και 29 χρόνια η «γαλανόλευκη», φλέρταρε μαζί της, την άγγιζε και στο τέλος της γλιστρούσε. Αυτή τη φορά όμως, τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου δεν άφησαν τίποτα να μπει ανάμεσα. Τίποτα. Ούτε η αντεπίθεση της μεγάλης των Μαγυάρων σχολή στα τελευταία λεπτά, ούτε το «σοκ» της ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι πρωταγωνιστές έμειναν συγκεντρωμένοι στον στόχο και δια χειρός του αρχηγού Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη, έζησαν στιγμές μοναδικές.

Βράχος κάτω από τα γκολπόστ σε αυτό το εν συντομία τουρνουά που έδειξε χαρακτήρα η «γαλανόλευκη» ήταν ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος που άλλοτε έμοιαζε με «κέρβερο» και άλλοτε με χταπόδι. Χταπόδι που άπλωνε τα πλοκάμια του και έκοβε τον βήχα και την φόρα σε οποιονδήποτε «επισκέπτη».

Η μαγική εμφάνισή του απέναντι στην Ιταλία έφερε την Εθνική ομάδα σε θέση κατάκτησης χρυσού μεταλλίου ενώ και στον τελικό πραγματοποίησε καίριες επεμβάσεις για να τα μαζέψουν οι δαίμονες του παρελθόντος και να πάνε πιο πέρα.

Πανευτυχής για το κατόρθωμα της Εθνικής πόλο, ο καλύτερος – δικαιότατα – γκολκίπερ της διοργάνωσης, μίλησε στους Betarades πριν μπει στο αεροπλάνο της επιστροφής στην πατρίδα σαν θριαμβευτής αλλά δεν κράτησε τίποτα για εκείνον.

Όπως συνηθίζουν όλοι οι διεθνείς της υδατοσφάιρισης – μεγάλο τους ατού μαζί με την πίστη στις δυνατότητές του – έκανε λόγο για μια δικαίωση που ήρθε κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο για τους παρόντες αλλά και τις προηγούμενες γενιές που το πάλεψαν και βοήθησαν να βρεθούν εκείνοι εκεί.

Ο κατακτητής της κορυφής και πρωταθλητής κόσμου Παναγιώτης Τζωρτζάτος που κατέβασε ρολά με τους γείτονες και ήταν εκεί όπου τον χρειάστηκε η Εθνική ομάδα για το χρυσό, αφού το γλέντησε με τους υπόλοιπους σε ένα ταβερνάκι στο Σίδνεϊ, μοιράστηκε στους Betarades, τα όσα έζησε λίγες ώρες νωρίτερα.

Ενώ δεν έκρυψε και το περιεχόμενο της ομιλίας του αρχηγού – εν τη απουσία του Γεννηδουνιά – Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη, πριν από κάθε παιχνίδι.

«Τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι, γύρισα να κοιτάξω τους συμπαίκτες μου και τους είδα από κάθε γωνιά να κολυμπούν με ουρλιαχτά χαράς! Ένιωσα ρίγος να με διαπερνά και τρομερή δύναμη να με διακατέχει, το συναίσθημα ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο και μοναδικό», σημείωσε αρχικά, τονίζοντας πως δεν άφησε τα συναισθήματά του να ξεχειλίσουν μόλις είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από το σουτ του Αργυρόπουλου-Κανακάκη.

«Ειλικρινά σκέφτηκα ότι πρέπει να βγάλουμε την άμυνα. Δεν είχε τελειώσει κάτι ακόμα. Μόλις έβγαλε το μπλοκ ο Μήτσος (σ.σ. Σκουμπάκης) και πήραμε το ριμπάουντ, τοτε αγκάλιαζα όποιον έβρισκα μπροστά μου.»

Αναφορικά με το πως μοιάζει όλο αυτό που κατάφερε η ελληνική ομάδα, ο Τζωρτζάτος είπε πως… «Έφυγε το βάρος που είχαμε θέσει εμείς στους εαυτούς μας. Στη πραγματικότητα όμως αυτό ήταν που μας είχε κάνει να διψάμε ακόμη περισσότερο. Θα έλεγα μοιάζει περισσότερο με ομαδική δικαίωση. Είναι κάτι που το θέλαμε όλοι και το ήθελαν πολύ κι εκείνοι που ήταν πριν από εμάς στις Εθνικές ομάδες αλλά κι αυτοί που θα είναι μετά από μας.»

Ένα από τα παιδιά που βοήθησαν τα μέγιστα για να βρεθεί αυτή η φουρνιά στο σημείο να επιστρέψει «σπίτι» με το χρυσό, ήταν ο Άγγελος Βλαχόπουλος που διάλεξε από νωρίς τον δρόμο της ξενιτιάς. Και ο οποίος σε παλαιότερη επικοινωνία μαζί του, είχε σταθεί στο εξαιρετικό κλίμα και την επικοινωνία καθόλη τη διάρκεια της σεζόν με τους συμπαίκτες του στην Εθνική μέχρι να έρθει η ώρα ν συναντηθούν και πάλι όλοι μαζί.

«Έχουμε ζήσει αρκετές διακρίσεις αλλά και πολλά κύματα που μας εμπόδιζαν να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Όπως είπε και ο Σκουμπάκης, έχουμε περάσει πολλά. Η Εθνική ομάδα όμως είναι μία. Υπάρχει δικαίωση και για τις προηγούμενες γενιές που βοήθησαν στο να φτάσουμε εδω σήμερα. Όλη τη χρονιά, ανυπομονούμε να βρεθούμε ολοι μαζι στο εγγυώμαι και εγώ», απάντησε πριν… μοιράσει τους «διθυράμβους» για την ατομική του απόδοση που του χάρισε και το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα του τουρνουά, δεξιά κι αριστερά.

Όλα αυτά είναι πολύ ωραία να τ’ ακούς και όντως υπάρχουν στιγμές που σε βοηθούν ψυχολογικά. Αυτά που γράφονται και λέγονται για σένα. Αλλά ο Τζωρτζάτος σ’ αυτό το τουρνουά ήταν έτσι λόγω των συμπαικτών του. Αυτοί με βοηθούν και ενισχύουν την απόδοση μου. Αυτό που βλέπετε είναι συνδυασμός συλλογικής προσπάθεια και πίστης στις δυνατότητές μου ως προς την αντιμετώπιση κάθε είδους επίθεσης του αντιπάλου. Η ατομική διάκριση ειναι σημαντική όντως αλλά μόνο με τη βοήθεια των παιδιών αλλα και του σταφ, θα τα κατάφερνα.»

Αναφορικά με την ερώτηση «γιατί τώρα το χρυσό» και τι άλλαξε, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος απάντησε ότι… «δεν είχαμε διαφορετική προσέγγιση, αλλά όσο παίζεις τελικούς, κάποια στιγμή θα ερχόταν η στιγμή μας. Τα τελευταία 2 χρόνια η ομάδα παίζει το πιο ώριμο πόλο που έχω δει να παίζεται, οπότε ήταν θέμα χρόνου και συγκέντρωσης στις δύσκολες στιγμές για να έρθει επιτέλους ο πολυπόθητος στόχος.»

Κλείνοντας εκμυστηρεύτηκε και το περιεχόμενο των ομιλιών πριν από τους αγώνες και πιο συγκεκριμένα του αρχηγού στη συγκεκριμένη διοργάνωση, Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη που βγήκε και MVP.

Νοτισμένος με το χαρακτηριστικό του νικητή, ο άσος της Φερεντσβάρος προσπαθεί να «φτιάχνει» ψυχολογικά τους πάντες και να τους τονώνει το ηθικό πριν βουτήξουν στο νερό, εστιάζοντας «κάθε φορά στο πιο σημαντικό. Ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αρκεί να το πιστέψουμε. Αυτό μας λέει, μας το υπενθυμίζει.»