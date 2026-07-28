Με το χαμόγελο στα χείλη και το χρυσό στο στήθος, ο MVP του τελικού Δημήτρης Σκουμπάκης μοιράστηκε με τους Betarades τα λόγια του στον Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη μόλις εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η παρέα γύρισε σε πάτρια εδάφη χωρίς κανένα «ναι μεν αλλά». Δικό τους όχι των γύρω τους, ποσώς ενδιαφέρονται γι’ αυτό. Κανέναν λογαριασμό δεν έχουν να δώσουν σε κανέναν.

Ανάμεσα σε αυτούς και ένα θηρίο με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης από τη φύση του είναι κάπως «μαγκωμένος» αλλά κάποιες στιγμές ανοίγεται. Με τις πράξεις του, τα γκολ, τις άμυνές του. Τα λίγα αλλά μεστά του λόγια.

Δεν επιδιώκει την δημοσιότητα, με τέτοιες επιτυχίες αυτή πέφτει πάνω του(ς). Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επέστρεψαν τούτη τη φορά θριαμβευτές.

Στην αίθουσα αφίξεων του διεθνή αερολιμένο Ελευθέριος Βενιζέλος πριν πάρει ο καθένας τον δρόμο του, πνίγηκαν στις αγκαλιές των δικό τους ανθρώπων. Το «Ελλάς, ελλάς» ήχησε δυνατά.

Περιζήτητος γαρ ο λεβέντης Σκουμπάκης, όπως όλοι τους άλλωστε. Ανάμεσα στα Μέσα που με χαρά μίλησε ήταν και οι Betarades. Αφού στάθηκε στο πολύ όμορφο συναίσθημα να γυρίζεις πίσω έχοντας κατακτήσει την κορυφή του κόσμου γιατί «είχαμε δουλέψει καιρό γι’ αυτό και επιτέλους ανταμειφθήκαμε», στάθηκε στη λέξη ανακούφιση.

Ο αντισυμβατικός αρχηγός της Εθνικής πόλο ανδρών που ζει μακριά από μόδες Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών ανέβηκε επιτέλους στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, διαθέτοντας το προνόμιο να έχει για αρχηγό της στο Σίδνεϊ, έναν αντιστάρ που ζει έξω από τις νόρμες.

Αυτή χρησιμοποίησε από το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο. «Ανακούφιση ναι, διψούσαμε όλοι πολύ γι’ αυτή τη στιγμή και τώρα που ήρθε είναι όλα υπέροχα.»

Αφού απέφυγε – όπως όλοι τους άλλωστε – να καρπωθεί κάποιο μεγαλύτερο μερίδιο λάμψης χάρις και την φανταστική του εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση στον τελικό αν και αστειεύτηκε για το «μεγάλο τέρμα της Ουγγαρίας» μιας και δεν «έχουμε θέμα σε αυτά, όλα τα παιδιά ήταν έτοιμα να βάλουν γκολ και να βγάλουν άμυνες», μίλησε και για το viral στιγμιότυπο του τουρνουά.

Δευτερόλεπτα αφότου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από την… οβίδα του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη που έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τη γαλανόλευκη και χάρισε το χρυσό μετάλλιο, έσπευσε να τον αγκαλιάσει. Και να του πει κάτι. Έχουν άλλωστε πολύ ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους, βαθιά αγάπη.

«Ένα σ’ αγαπώ πολύ του είπα. Και μπράβο», εκμυστηρεύτηκε στους Betarades πριν πάει να συνεχίσει να μοιράζει χαμόγελα, δηλώσεις και αυτόγραφα.