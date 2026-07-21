Παρά το «θολό» τοπίο, ο Μάνος Ζερδεβάς θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του Ολυμπιακού, με τον Έλληνα γκολκίπερ να εμπιστεύεται το Ole.gr για να γνωστοποιήσει στο κοινό τη θέση του.

Επτά και βάλε χρόνια μετά την δικαστική του δικαίωση από το ΑΣΑΕΔ και το ντεμπούτο του με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, ο Μάνος Ζερδεβάς «έδειχνε» πιο κοντά από ποτέ, στην απομάκρυνσή του από το σύλλογο που τον διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό σαν παίκτη αλλά και σαν άνθρωπο.

Έδειχνε μέσα σε εισαγωγικά για όσους βλέπουν αλλά δεν ρωτούν, καθώς ο Έλληνας γκολκίπερ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για μία ακόμα σεζόν στο Λιμάνι από τον Μάρτη και μετά το παιχνίδι με την Νόβι Βελιγραδίου στη σερβική πρωτεύουσα, όπως ο ίδιος εμπιστεύθηκε στο Ole.gr.

Η απόκτηση του Λιμαράκη κάτω από τα γκολπόστ έδωσε «τροφή για σκέψη» στις… Κασσάνδρες, η αλήθεια όμως όπως ο ίδιος την εκμυστηρεύτηκε στο Ole.gr, απέχει παρασάγγας. Διότι ήταν κοινή επιθυμία και τον δύο πλευρών, έχοντας περάσει αρκετές δυνατές στιγμές μαζί και επιτυχίες, να συμπορευθούν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάνοντας χρήση του +1 που υπήρξε σαν όρος στο συμβόλαιό που υπέγραψε ο Ζερδεβάς με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2024. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια γνωστοποίηση προς το κοινό με ανακοίνωση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο αφού αποτελεί όρος στο συμβόλαιο που ενεργοποιείται αυτόματα αν και εφόσον συνενέσουν και οι δύο πλευρές ή δεν αλλάξει κάτι. Όπως και στην περίπτωση του Ζερδεβά με τον Ολυμπιακό.

Και κάπως έτσι μπαίνει… χειρό(φρενο) στις εικασίες και τα σενάρια για την επόμενη μέρα του έμπειρου γκολκίπερ, ο οποίος έχει δοκιμαστεί αρκετά τους τελευταίους μήνες. Αλλά αντιλαμβάνεται την κάθε πρόκληση ως… καύσιμο για το εγγύς μέλλον αλλά και ευκαιρία για να μην αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Καθώς η απόδειξη της αξίας του καθενός, αποτελεί καθημερινό ζήτημα.

Ο σπουδαίος Έλληνας πορτιέρε, στυλοβάτης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια και των «ερυθρόλευκων» καρέ, εξήγησε μέσω του Ole.gr την κατάσταση με το νέο του συμβόλαιο. Οι κρούσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, το «παραθυράκι» της μετανάστευσης στο εγγύς μέλλον, οι «σφιχτές» σχέσεις με την οικογένεια του Ολυμπιακού και η στήριξη σε δύσκολες στιγμές που δεν «θα ξεχάσει ποτέ».

Μεταξύ άλλων, ο Μάνος Ζερδεβάς αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε και στο «κόψιμό» του από την αποστολή της Εθνικής ομάδας στην Αυστραλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο (πρώην World League), το οποίο χαρακτήρισε απόφαση προπονητή.

Και ενώ δεν έκρυψε την πικρία του για το γεγονός αυτό αφού το εθνόσημο αποτελεί ύψιστη τιμή για εκείνον, εξήγησε πως αυτό έχει μετατραπεί ήδη σε πείσμα το οποίο καλείται να δείξει από τη νέα σεζόν ακόμα πιο έντονα.

Αναλυτικότερα τα όσα μοιράστηκε ο Μάνος Ζερδεβάς στο Ole.gr, αρχής γεννομένης με την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

«Έχοντας υπογράψει ένα συμβόλαιο 2+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό έπρεπε να καταλήξουμε σε απόφαση με το σύλλογο μέχρι τον Απρίλιο. Μετά το ευρωπαϊκό ματς του Βελιγραδίου (3/3), εγώ και η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλαμε να συνεχίσουμε μαζί και υπογράψαμε επέκταση συμβολαίου για έναν χρόνο χωρίς όμως να προβεί η ομάδα σε κάποια ανακοίνωση, αφού έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με συνέπεια να με προσεγγίσουν ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εγώ προφανώς έχοντας υπογράψει το συμβόλαιο μου δεν συνέχισα τις διαπραγματεύσεις με αυτές τις ομάδες και έδωσα έμφαση στο να συγκεντρωθώ στα επερχόμενα παιχνίδια των playoffs.

Έχοντας αγωνιστεί λιγότερο στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, υπήρξαν κρούσεις από άλλες ομάδες και αυτό με τιμάει απεριόριστα γιατί δείχνει ο μικρόκοσμος του αθλήματος μας ότι με πιστεύει και δεν ξεχνάει εν μια νυκτί τις δυνατότητες μου. Παρ’ όλα αυτά έχοντας υπογράψει ήδη και τιμώντας την υπογραφή μου δεν ήθελα να προβώ σε περισσότερες κουβέντες.»

Αναφορικά με την επίδραση της απόκτησης ενός ακόμα γκολκίπερ στο τμήμα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού (Κωνσταντίνος Λιμαράκης) και την συνύπαρξη πλέον τριών Ελλήνων τερματοφυλάκων, η οποία θεωρητικά συσχετίστηκε (λανθασμένα) από πολλούς με τη δική του περίπτωση, ο Μάνος Ζερδεβλας είπε πως…

«Ο Ολυμπιακός έκανε αρκετές μεταγραφές σε όλες τις θέσεις με σκοπό να έχει ένα πλήρες ρόστερ όπως κάθε χρόνο . Η προσθήκη ενός Έλληνα τερματοφύλακα δίνει μια έξτρα επιλογή στον προπονητή και έναν καθημερινό ανταγωνισμό που αν με ρωτάς προσωπικά ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα της προπόνησης. Αυτή η κίνηση δεν επηρεάζει τα δικά μου δεδομένα και έχοντας συμφωνήσει με τον σύλλογο αρκετούς μήνες νωρίτερα όλοι μας κοιτάμε την βελτιστοποίηση της ομάδας εντός και εκτός νερού.»

«Ο Ολυμπιακός μου έχει σταθεί σε δύσκολες στιγμές κι αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ»

Σχετικά με το κεφάλαιο Ολυμπιακός και τη θέση που αυτό λαμβάνει στη ζωή και την καθημερινότητά του, ο «βράχος» Ζερδεβάς υπήρξε σαφής.

«Αγωνίζομαι στον Ολυμπιακό εδώ και 8 χρόνια και η ομάδα έχει περάσει πολλά για να διαμορφωθεί έτσι όπως την βλέπετε. Υπήρχαν δύσκολες αλλά και ένδοξες στιγμές και είμαι παρά πολύ χαρούμενος με τις έζησα σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Θέλοντας και μη οι σχέσεις μου με την ομάδα έχουν σφίξει και η κοινή μας πορεία αποτελεί τεράστιο κομμάτι για την αθλητική μου καριέρα και όχι μόνο.

Όντας τόσο καιρό στην ομάδα, κατάλαβα τι χρειάζεται για να έχεις νοοτροπία πρωταθλητή και τι πάει να πει καθημερινό κυνήγι της επιτυχίας. Μου έχει προσφέρει πολλά και μου έχει σταθεί σε δύσκολες στιγμές και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η επόμενη μέρα θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο και πιστεύω ότι η δυναμική του συλλόγου θα αποδείξει για άλλη μια φορά γιατί έχει τα ηνία στο άθλημα μας πάνω από 10 χρόνια.»

Ως προς την ενίσχυση του πρωταθλήματος και την αύξηση του ανταγωνισμού με την εμφάνιση νέων «παικτών» όπως ο Παναθηναϊκός, η οποία βγάζει τους πρωταγωνιστές από τις νόρμες τους, μόνο ως θετικό αντίκτυπο μπορεί να εκληφθεί για τον Μάνο Ζερδεβά.

«Βλέποντας το άθλημα να ανεβαίνει το μόνο που νιώθουμε εμείς οι αθλητές είναι χαρά και ευγνωμοσύνη γιατί βάλαμε και εμείς το ‘χέρι’ μας για να βρει η νέα γενιά καλύτερες συνθήκες και παροχές . Η φυσική ροή των πραγμάτων είναι να έρχονται νεότεροι και να παίρνουν όλο και σημαντικότερους ρόλους . Εμένα προσωπικά με ευχαριστεί το γεγονός ότι πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά την αξία σου και ότι οι νέοι μπορούν να διεκδικούν τα μέγιστα χωρίς να θεωρείται τίποτα δεδομένο. Θεωρώ ότι οι παγιωμένες συνθήκες προκύπτουν από καθημερινές επιβεβαιώσεις της αξίας του εκάστοτε αθλητή.»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο της μετακίνησης στο εξωτερικό για εργασιακούς σκοπούς στο εγγύς μέλλον, άφησε τα πάντα ανοιχτά εξηγώντας πως… «Έχοντας μιλήσει αρκετές φορές και με συναθλητές μου που έπαιξαν ή παίζουν στο εξωτερικό αλλά και με ομάδες του εξωτερικού, θεωρούσα ότι οι επιλογές που έχω στην Ελλάδα κάλυπταν τα θέλω μου και δεν κατέφυγα ποτέ στο να φύγω . Ωστόσο δεν έκλεισα ποτέ την πόρτα γιατί κανείς δεν ξέρει πως τα φέρνει η ζωή και κάθε χρόνο γίνεται μια διαφορετική διερεύνηση της κατάστασης της ζωής μου οπότε θα έλεγα πως είναι πιθανό να γίνει στο μέλλον.»

«Το πάθος για διάκριση μου δίνει ζωή»

Η εύρεση κινήτρου στον επαγγελματικό αλλά και όχι μόνο κλάδο, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, αποτελεί τον κατευθυντήριο μοχλό της αυτοβελτίωσης και της διατήρησης μίας σχέσης ενεργής και ζωντανής. Αυτό καθοδηγεί και τον Έλληνα γκολκίπερ, παρά τα όσα σημαντικά έχει πετύχει στα 29 του χρόνια και δη στον επαγγελματικό του στίβο.

«Αναγνωρίζοντας στον εαυτό μου ότι έχω καταφέρει κάποιους από τους στόχους που είχα νεότερος δεν παύω να κυνηγάω νέες κορυφές. Αδιαμφισβήτητα το άθλημα μας έχει ζητήματα αλλά αυτό δεν επηρεάζει την καθημερινή μου πείνα για να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου. Πολλές φορές έχω πει ότι αυτός ο πόθος για διάκριση μου δίνει ζωή.

Η σπίθα δεν είναι η ίδια με αυτή που είχα όταν ήμουν μικρότερος αλλά έχοντας φτάσει κοντά στη βρύση και χωρίς να έχω πιει νερό, μπορώ να πω ότι το θέλω ακόμα περισσότερο και θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να τα καταφέρω. Δεν έχω καταφέρει αυτά που θέλω και θα προσπαθήσω τα μέγιστα για να κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα.

«Κάθε κακό θυμίζεται, κάθε καλό ξεχνιέται»

Μπορεί η επικοινωνία με τον Έλληνα γκολκίπερ να είχε τον Ολυμπιακό στο φόντο λόγω της επιθυμίας και του ίδιου του τερματοφύλακα αλλά και του Ole.gr προς διευκρίνηση της κατάστασης γύρω από το μέλλον του, παρόλα αυτά δεν γινόταν να μην ερωτηθεί και για την εθνική ομάδα.

Από το 2011 και κάθε καλοκαίρι πλην των δύο τελευταίων, όχι απλά βρίσκεται στην τελική αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα μεγάλα τουρνουά ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά κατέχει και σημαντικό ρόλο στις πορείες της «γαλανόλευκης» που τόσο περήφανο έχουν κάνει κόσμο και κοσμάκη, αφού η υδατοσφαίριση έχει μετατραπεί στο αγαπημένο σπορ του καλοκαιριού.

Παρόλα αυτά, όπως συνέβη και πριν από μερικούς μήνες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης, έτσι και φέτος ο Μάνος Ζερδεβάς δεν βρέθηκε στην τελική διαλογή του Θοδωρή Βλάχου για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αυστραλίας. Και αναφορικά με την εξέλιξη αυτή σχολίασε ότι…

«Η εθνική ομάδα ήταν είναι και θα είναι ο απόλυτος στόχος για μένα και δεν θα πω ποτέ όχι ότι και αν έχει μπροστά της από θέμα υποχρεώσεων . Είναι η ύψιστη τιμή για μένα να αγωνίζομαι με το εθνόσημο και μέσα από την εθνική ομάδα έχω καταφέρει να θεμελιωθώ ως τερματοφύλακας . Η απόφαση να μην είμαι στην ομάδα της Αυστραλίας ήταν καθαρά απόφαση του προπονητή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να την σεβαστώ . Εγώ θα προσπαθώ με όλο μου το είναι να είμαι στην ομάδα και το κόψιμο αυτό αποτελεί καύσιμο για την νέα σεζόν. Πιστεύω ότι έχω δείξει την αξία μου ως αθλητής αλλά όπως είπαμε και λίγο πιο πάνω αυτό πρέπει να γίνεται καθημερινά και όταν δεν αφήνεις περιθώριο αμφισβήτησης, τότε αξίζεις πραγματικά. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει θέσει τους δικούς του κανόνες, περιορισμούς και στόχους αλλά όπως λένε και οι παλιοί ‘κάθε κακό θυμίζεται, κάθε καλό ξεχνιέται’.»

Τέλος, αναφέρθηκε και στη νέα γενιά που έρχεται να επανδρώσει τις πρώτες «γραμμές μάχης», σημείωσε πως: «Βλέποντας το νέο υλικό που έρχεται από τις υποδομές είμαι πολύ αισιόδοξος και γνωρίζοντας και το τρόπο που λειτουργούν οι νέοι προπονητές ευελπιστώ να καταφέρει η νέα γενιά ακόμα περισσότερα και να εδραιωθεί η Ελλάδα ως υπερδύναμη του αθλήματος.»