Γλέντι χωρίς Γιώργο Μπαρτζώκα γίνεται στον Ολυμπιακό; Δεν γίνεται, με τον κόουτς να γίνεται συχνά πυκνά πόλος έλξης…

Βραδιά πανηγυρισμών η 13η του Ιούνη για τον μπασκετικό Ολυμπιακό που πρώτα κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια το έριξε… έξω σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής.

Οι Πειραιώτες πήραν τις δύο κούπες αγκαζέ και πήγαν να διασκεδάσουν στα μπουζούκια, με τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει το δικό του σόου.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να ήταν «απών» από το μουχαπέτι ο Γιώργος Μπαρτζώκας που έγινε σύνθημα στα χείλη των φίλων του Ολυμπιακού και όχι μόνο που βρέθηκαν στο μαγαζί που επέλεξε να το… κάψει ο Ολυμπιακός.

Και λίγο πριν ο Σάσα Βεζένκοφ γίνει DJ, στα ηχεία του μαγαζιού μπήκε ένα τραγούδι-ύμνος για τον Ολυμπιακό. «Περαία μου, Περαία μου ακούστηκε», με τον κοουτς Μπαρτζώκα να… μερακλώνει ακολουθώντας τον ρυθμό και τους στίχους.

Γνωστή άλλωστε η σχέση και το δέσιμο του coach B με την ομάδα που προπονεί και με την οποία έχει ζήσει τεράστιες στιγμές στη μπασκετική του καριέρα.

«Περαία μου, Περαία μου με τον Σαρωνικό σου…

Που έχεις για καμάρι σου, τον Ολυμπιακό σου…»



Τραγούδησε με την καρδιά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο γλέντι του Ολυμπιακού στα μπουζούκια μετά την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος Ελλάδος…#olegr #bartzokas #olympiacosbc pic.twitter.com/WJFiMcEyoU — Ole.gr (@Olegr470656) June 14, 2026