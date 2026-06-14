Το δικό του σόου στα μπουζούκια έδωσε ο Σάσα Βεζένκοφ που το… έριξε έξω χωρίς τύψεις και «κρυφτό» αυτή τη φορά.

Ξεσάλωσε ο Ολυμπιακός στα μπουζούκια το βράδυ του Σαββάτου/ξημερώματα Κυριακής (14/6), μετά την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος Ελλάδος και back-to-back.

Οι «ερυθρόλευκοι» την επομένη μίας σημαδειακής σεζόν όπου είχαν γενέλθια κλείνοντας έναν αιώνα ζωής, πανηγύρισαν την επίτευξη και των δύο μεγάλων στόχων τους, κάνοντας τη νύχτα… μέρα.

Μετά το Game 5 στο ΣΕΦ, ο μπασκετικός Ολυμπιακός φόρεσε τα καλά του και βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής όπου ξεφάντωσε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Το… δικό του σόου εκεί έδωσε ο Σάσα Βεζένκοφ που ήταν χωρίς αμφιβολία ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Ο MVP της σεζόν 2025-26 στη Euroleague αφού «λύθηκε» και χόρεψε, πήρε το μικρόφωνο γύρω στις 03:15 και είπε μία ΕΠΙΚΗ ατάκα απευθυνόμενος στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Κόουτς όταν μου έλεγες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουν και καθόμουν πίσω. Τώρα έρχομαι και θα ανέβω και στη σκηνή», τόνισε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, προκαλώντας άφθονο γέλιο.

Μετά από λίγο έκανε την… πρόθεσή του πράξη, αφού ανέβηκε στη σκηνή και έκανε – με επιτυχία – τον DJ. Μάλιστα ζήτησε και φυσικά του έγινε το χατίρι με το περιβόητο «Bangaranga», τραγούδι της Βουλγαρίας που κέρδισε στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.