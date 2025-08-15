Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έκαναν το 3/3 και πλέον έχουν μπροστά τους ακόμα ένα «εμπόδιο». Τι «βλέπει» το Football Meets Data;

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έκαναν το 3/3, με τις προκρίσεις τους απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ, Άρη Λεμεσού και Βόλφσμπεργκερ αντίστοιχα.

Με αυτόν τον τρόπο, βοήθησαν πολύ και την Ελλάδα στο «κυνήγι» της Τσεχίας και της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA.

Πλέον, έχουν ακόμα ένα «εμπόδιο» μπροστά τους, ώστε να «κλειδώσουν» την είσοδό της στη League Phase του Europa League ή του Conference League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ό,τι και να γίνει θα έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες και το φθινόπωρο. Η μόνη ομάδα, που έχει τον «φόβο» του αποκλεισμού είναι η ΑΕΚ.

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, το Football Meets Data έκανε τις προβλέψεις του, σχετικά με τις αναμετρήσεις των προκριματικών.

Πού «βλέπει» το Football Meets Data Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Θα ξεκινήσουμε με τα κλαμπ, που «παλεύουν» για μία θέση στον όμιλο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, ενώ ο οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την «πρόκληση» της Σαμσουνσόπρ.

Η γνωστή ιστοσελίδα «ψηφίζει» Ελλάδα, καθώς δίνει προβάδισμα πρόκρισης και στους δύο συλλόγους της χώρας μας. Για την ακρίβεια, δίνει στους Θεσσαλονικείς 67% πιθανότητες να προκριθούν, ενώ στον Παναθηναϊκό 60%!

Σε ένα αντίθετο σενάριο και για τις δύο ομάδες, θα είναι στη League Phase του Conference League.

Το «κλειδί» των… πέναλτι: Τα πρόσωπα πίσω από τον «Κέρβερο» Ντραγκόφσκι! Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση του Παναθηναϊκού, όμως για να το πετύχει, είχε μία πολύ σημαντική βοήθεια.

Τα πράγματα δεν είναι ίδια για την ΑΕΚ. Το Football Meets Data «βλέπει» αποκλεισμό των «κιτρινόμαυρων», καθώς τους δίνει 40% πιθανότητες να προκριθούν.

Αν ισχύσει αυτό το σενάριο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πει «αντίο» από την Ευρώπη.

Η κίνηση-ματ του Νίκολιτς και πώς «μεταφράζεται» για το μέλλον Η αλλαγή που «μεταμόρφωσε» την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού και όσα σχεδιάζει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τις πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ:

[📊 Probabilities in 🟠 UEL PO]



📈 Biggest favorites to reach 🟠 LS:



▪️ 98% 🇵🇹 Braga

▪️ 88% 🇳🇱 Utrecht

▪️ 86% 🇩🇰 Midtjylland



⚖️ Most balanced tie:



▪️ 🇮🇱 Maccabi TA v Dynamo Kyiv 🇺🇦



🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/6E56p8a8i5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ: