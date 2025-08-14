Ο ΠΑΟΚ είχε «κολλήσει» για περίπου 205’ λεπτά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά τη λύση την έδωσε -για ακόμα μία φορά- ο Μαντί Καμαρά!

Γκολ και… έφυγε για τα Play Offs του Europa League! Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, σε ένα ζευγάρι που έμοιαζε πως θα καταλήξει στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Οι δύο ομάδες, μετά το 0-0 της Τούμπας (07/08), συνέχισαν να παραμένουν «άσφαιρες» και στην Αυστρία. Ο Γίρι Παβλένκα ήταν ο άνθρωπος, που «έσωσε» πολλές φορές τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ωστόσο, αυτός που τον «λύτρωσε» ήταν ΞΑΝΑ ο Μαντί Καμαρά!

Όλες οι νίκες που έχουν έρθει από τον Μαντί Καμαρά

Από την περασμένη σεζόν, οι Θεσσαλονικείς φαίνεται πως έχουν βρει τον άνθρωπο, που «μιλάει» στα κρίσιμα. Άλλωστε, ο μέσος από τη Γουινέα ουκ ολίγες φορές ήταν αυτός, είτε που «χάρισε» μία νίκη, είτε που έδειξε τον… δρόμο!

Η αρχή έγινε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τον Ατρόμητο (01/09/2024, 1-2).

Οι δύο ομάδες ήταν στο 1-1, με τον Μαντί Καμαρά να σκοράρει στο 90ο λεπτό για τη νίκη του συλλόγου του!

Ο Λεβαδειακός ήταν η ομάδα, που την «πάτησε» δύο φορές, μέσα σε μία σεζόν. Οι Βιωτοί κρατούσαν το 0-0 και στα δύο ματς του πρωταθλήματος, μέχρι που ο Αφρικανός «χτύπησε» ξανά.

Μία από τα ίδια και ο Παναιτωλικός, καθώς στη 15η αγωνιστική «έχασε» μέσα από τα χέρια του τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το ίδιο έγινε και σε ματς για τα Play Offs της Stoiximan Super League, καθώς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με δικό του γκολ «χάρισε» τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (27/04, 2-1).

Η σεζόν ξεκίνησε και πάλι, σε ρυθμούς… Μαντί Καμαρά, καθώς με το απίθανό του γκολ στο 115’ «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας του!

Μπορεί αυτή τη φορά, να μην έδωσε τους τρεις βαθμούς, αλλά «χάρισε» μία πολύ σημαντική πρόκριση.