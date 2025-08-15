Οι ελληνικές ομάδες θριάμβευσαν το βράδυ της Πέμπτης (14/08) και έδωσαν «ανάσα» στη βαθμολογία της UEFA. Τι κέρδος φέρνει η πιθανή είσοδος στη 10άδα;

Μόνο προκρίσεις είχε το βράδυ της Πέμπτης (14/08) για τις ελληνικές ομάδες και μία… ανάσα στη βαθμολογία της UEFA!

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκαν, αλλά στο φινάλε ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν, κόντρα σε Άρη Λεμεσού, Σαχτάρ και Βόλφσμπεργκερ, αντίστοιχα.

Πλέον, η «Ένωση» ετοιμάζεται για την Άντερλεχτ στα Play Offs του Conference League, ενώ το «τριφύλλι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνονται στη «μάχη» των Play Offs του Europa League, κόντρα σε Σαμσουνσπόρ και Ριέκα.

Με τις τρεις προκρίσεις, η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά από τη 10η Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA.

Παναθηναϊκός: Το «πράσινο χτύπημα» του Ουναΐ & πώς «μεταφράζει» την πρόκριση ο Βιτόρια Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη πρόκριση και «πέταξε» για τα Play Offs του Europa League. Η «μετάφραση» του Ρουί Βιτόρια και το «χτύπημα» του Αζεντίν Ουναΐ.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως θα έχει τουλάχιστον τρεις ομάδες στη φάση των League Phase των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ), ενώ μπορεί να βρεθεί και με τέσσερις, καθώς η ΑΕΚ πλέον χρειάζεται να ξεπεράσει και το τελευταίο της εμπόδιο, στα προκριματικά του Conference League.

Η διαφορά από τους Τσέχους, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι στους 3.388 βαθμούς.

Η σημασία της 10ης θέσης:

Γιατί, όμως, είναι σημαντική η 10η θέση; Διότι αναβαθμίζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια!

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο 2ος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στο Europa League θα υπάρχουν δύο διαθέσιμα εισιτήρια, που θα πηγαίνουν στον 3ο (2ος προκριματικός γύρος) και στον Κυπελλούχο (Play Offs).

Ο 4ος του πρωταθλήματος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Για να φτάσει εκεί η Ελλάδα θα πρέπει φυσικά να προσπεράσει την Τσεχία. Ένα έργο που αναμένεται αρκετά απαιτητικό…

Η βαθμολογία της UEFA στις θέσεις που ενδιαφέρουν την Ελλάδα:

09.Τουρκία 43.300 (+2.500 – 5/5)

10.Τσεχία 40.100 (+2.600 – 5/5)

11.Ελλάδα 36.712 (+2.500 – 4/5)

12.Νορβηγία 34.687 (+1.500 – 4/5)

13.Πολωνία 34.375 (+3.375 – 4/4)

14.Δανία 32.731 (+2.875 – 3/4)

15.Αυστρία 31.250 (+1.500 – 4/5)