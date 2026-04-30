Ο Ολυμπιακός ίσως έχει κάτι να «κερδίσει», ανάλογα με την ομάδα που θα κατακτήσει το Europa League.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του για την Stoiximan Super League, στο κρίσιμο ματς της 3ης αγωνιστικής των Play Offs απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όμως έχει… στραμμένο το βλέμμα του και στα ματς του Europa League.

Οι Πειραιώτες, τη δεδομένη χρονική στιγμή, βρίσκονται στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και είναι στη δεύτερη θέση. Σε περίπτωση που το πρωτάθλημα ολοκληρωνόταν με αυτόν τον τρόπο, τότε θα εκκινούσαν το καλοκαίρι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη-πρωταθλητών.

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο σενάριο ίσως μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την ομάδα που θα κατακτήσει την δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να «γλυτώσει» έναν προκριματικό γύρο και να ξεκινήσει από τον τρίτο, εάν η ομάδα που θα κατακτήσει το Europa League έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League, μέσω του πρωταθλήματός της!

Η Άστον Βίλα, λοιπόν, αποτελεί την μοναδική ομάδα, από τις τέσσερις που βρίσκονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που «ταιριάζει» στο συγκεκριμένο σενάριο.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League, η ομάδα του Έμερι βρίσκεται στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας, που «χαρίζει» εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ούσα μάλιστα στο +8 από την 6η Μπράιτον.

Για τον λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός «ψηφίζει» την Άστον Βίλα, έναντι Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράγκα και Φράιμπουργκ, όσον αφορά την κατάκτηση του φετινού Europa League.