Ο Αντουάν Γκριεζμάν θέλησε να αφομοιώσει κάθε δευτερόλεπτα της παρουσίας του, στο τελευταίο του ευρωπαϊκό ματς στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι για το Champions League με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αντουάν Γκριεζμάν βίωσε έντονες στιγμές συγκίνησης.

Ο Γάλλος σταρ έχει ήδη οριστικοποιήσει τη μετακίνησή του στην Orlando City το ερχόμενο καλοκαίρι. Παρότι αναζήτησε ένα αποχαιρετιστήριο γκολ, η τύχη δεν του χαμογέλασε, καθώς είδε την προσπάθειά του στο δεύτερο μέρος να καταλήγει στο δοκάρι.

Η συναισθηματική φόρτιση του Γκριεζμάν έγινε εμφανής ήδη από την ανάκρουση του ύμνου της διοργάνωσης, όταν επέλεξε να γυρίσει την πλάτη στην κάμερα ώστε να αποτυπώσει στη μνήμη του για τελευταία φορά τη μοναδική ατμόσφαιρα της εξέδρας, αποχαιρετώντας έτσι το κοινό της αγαπημένης του ομάδας από την κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή.

Πάντως, ο Γκριεζμάν αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της αναμέτρησης, αποδεικνύοντας ξανά πως πρόκειται για έναν εκ των κομβικότερων ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.