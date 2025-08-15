Η αλλαγή που «μεταμόρφωσε» την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού και όσα σχεδιάζει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως στο φινάλε έκανε το χρέος της και πήρε την πρόκριση κόντρα στον Άρη Λεμεσού (14/08, 3-1 παρ.). Κάπως έτσι, θα βρεθεί στα Play Offs του Conference League, για να διεκδικήσει απέναντι στην Άντερλεχτ μία θέση στη League Phase.

Ποιο ήταν, όμως, το σημείο «κλειδί», το οποίο εν τέλει «μεταμόρφωσε» την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και της χάρισε την πρόκριση; Η αλλαγή του σχηματισμού, με την τοποθέτηση των εξτρέμ.

Ήταν μία κίνηση, που όπως αποδείχθηκε, «ξεκλείδωσε» την άμυνα των Κυπρίων. Ο Κουτέσα έδειξε τους λόγους για τους οποίους αποκτήθηκε και δίχως αμφιβολία, ήταν ένας εκ των πολυτιμότερων για την ΑΕΚ, εάν όχι ο πολυτιμότερος.

Ο Σέρβος τεχνικός είδε πως ο ρόμβος είχε κάποια ζητήματα και γι΄ αυτόν τον λόγο, επέλεξε να αλλάξει την ομάδα του, με μία διάταξη στο 4-2-3-1.

Από αυτό το σημείο και έπειτα, οι γηπεδούχοι βρήκαν τους χώρους που χρειάζονταν, αποκτώντας πλάτος στον αγωνιστικό χώρο. Οι Κουτέσα και Κοϊτά έδωσαν «φρεσκάδα» και στο φινάλε, την πρόκριση, που συνοδεύτηκε και με ένα… κερασάκι. Το πρώτο γκολ του Λούκα Γιόβιτς στα «κιτρινόμαυρα»!

Τι σκέφτεται ο Νίκολιτς

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε πως θέλει η ΑΕΚ να είναι ευέλικτη, όσον αφορά τις αλλαγές σχηματισμού.

Ουσιαστικά, θέλει να φτιάξει μια ομάδα, που να μπορεί κάθε φορά να προσαρμόζεται πάνω στις συνθήκες που την περιβάλλουν.

Χαρακτηριστικά ανέφερε, σχετικά με το αν θα ξαναδούμε το 4-2-3-1, ως διάταξη, ίσως και από την αρχή ενός αγώνα: «Γιατί όχι. Δεν έχουμε κάποιο φιξαρισμένο στυλ. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε διαφορετικές διατάξεις, ανάλογα και με τους παίκτες και το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αλλάζουμε και κατά τη διάρκεια του ματς. Πρέπει να έχουμε δύο με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς για να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αλλά και σε όλη τη σεζόν».