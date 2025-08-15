Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση του Παναθηναϊκού, όμως για να το πετύχει, είχε μία πολύ σημαντική βοήθεια.

Αυτή τη φορά, στη «ρουλέτα» των πέναλτι, χαμογέλασε ο Παναθηναϊκός! Με «ήρωα» τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Σαχτάρ και βρίσκονται στα Play Offs του Europa League!

Ο Πολωνός γκολκίπερ έκανε τη διαφορά στη διαδικασία των πέναλτι, ίσως στο καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Έπιασε δύο κρίσιμα χτυπήματα των Ουκρανών, είδε άλλο ένα να καταλήγει στο δοκάρι, ενώ έπεσε σωστά ακόμα και σε αυτά που κατέληξαν στην εστία, με εξαίρεση μόνο μία περίπτωση!

Κάπως έτσι, έδωσε την ευκαιρία στον Μαντσίνι να τελειώσει το ματς και να στείλει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση και στη Σαμσουνσπόρ.

Ποιοι, όμως, «κρύβονται» πίσω από την σχεδόν… τέλεια «ανάγνωση» του Ντραγκόφσκι, στα χτυπήματα της Σαχτάρ Ντόνετσκ;

Οι άνθρωποι «κλειδιά» του Νταγκόφσκι

Για να βρούμε την απάντηση, αρκεί να συναντήσουμε δύο ονόματα, που δεν είναι άλλα, από τον Γιώργο Μουντάκη και τον Λουίς Εστέβες.

Πρόκειται για τους προπονητές τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φρόντισαν ώστε να ετοιμάσουν καταλλήλως τον Πολωνό, για αυτήν την κρίσιμη διαδικασία.

Και βάσει αποτελέσματος, η αποστολή τους κρίθηκε ως απόλυτα επιτυχημένη!

Ο Γιώργος Μουντάκης βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το 2020, όμως έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες στο παρελθόν.

Ξεκίνησε από τον ΑΟ Χανίων, ενώ έπειτα εργάστηκε και σε Πλατανιά, Κέρκυρα, Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία.

Από την άλλη μετά, ο Εστέβες πήγε στο «τριφύλλι» τον περασμένο Οκτώβριο. Μεταξύ πολλών ομάδων, έχει εργαστεί σε Αλ Ιτιχάντ, Βιτόρια Γκιμαράες, Μπενφίκα, Αλ Νασρ, Σπαρτάκ Μόσχας και Εθνική Αιγύπτου.