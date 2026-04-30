Η 26η σεζόν στο Allwyn Unileague, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φοιτητών & Σπουδαστών έχει μπει στην πιο κρίσιμη καμπή της, με τα νοκ άουτ παιχνίδια να έχουν ήδη ξεκινήσει και τις 16 κορυφαίες ομάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να έχουν ξεχωρίσει.

Από εδώ και πέρα, κάθε αναμέτρηση αποκτά χαρακτήρα «τελικού», καθώς οι ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στην τετράδα κάθε πόλης θα εξασφαλίσουν ένα από τα 16 πολύτιμα εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης. Εκεί, θα συναντηθούν οι καλύτερες ομάδες της χώρας για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Στην πρωτεύουσα ξεχωρίζουν ομάδες με αποδεδειγμένη παρουσία σε μεγάλες στιγμές της διοργάνωσης. Οι περσινοί φιναλίστ Galatsicos και Πας Νάξου επιστρέφουν με στόχο να φτάσουν ξανά μέχρι το τέλος.

Παράλληλα, οι έμπειροι Las Pulgas ψάχνουν την πρώτη μεγάλη διάκριση της ιστορίας τους, ενώ η Καίει SC έχει ενισχυθεί σημαντικά με μεταγραφές επιπέδου Socca Premier League και συγκαταλέγεται πλέον στα φαβορί για την κορυφή.

Δεν λείπουν και τα αουτσάιντερ όπου οι ανερχόμενοι Poca Juniors, παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση κάθε χρόνο, καθώς και το φιλόδοξο Σκαρπίνι, μια νέα ομάδα που δείχνει πως μπορεί να απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια.

Στη Θεσσαλονίκη, το επίπεδο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με αρκετές ομάδες που έχουν εμπειρία από Socca Premier League και Socca Championship να δείχνουν έτοιμες και στο Allwyn Unileague.

Οι Βουρλισμένοι και οι W Rizz από την κορυφαία κατηγορία ξεχωρίζουν για τη σταθερότητά τους, ενώ από τη δεύτερη κατηγορία οι Ιρμάος, Famagusta και

Καίει SC SKG έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις και διεκδικούν με αξιώσεις την πρόκριση στην τελική φάση.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί 5-7 Ιουνίου στο SEF Soccer Club στην Αθήνα, όπου θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής του ελληνικού φοιτητικού ποδοσφαίρου.