Ο Παναθηναϊκός είδε ακόμα 1.000.000 ευρώ να μπαίνει στο λογαριασμό του, από το deal με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ενώ τα bonus μπορεί να έχουν και συνέχεια!

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε το καλοκαίρι σε ορισμένες μεταγραφές, που του «φούσκωσαν» τα ταμεία. Μία εξ αυτών είναι και του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι Πορτογάλοι μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τα «θέλω» της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, αφού έβγαλαν από τα ταμεία τους 13.000.000.

Όταν υπάρχουν τέτοιες μεταγραφές και για παίκτες νεαρής ηλικίας είναι -σχεδόν- σίγουρο πως στο deal έχουν «μπει» και bonus.

To «τρικ» της Σπόρτινγκ που «έλυσε» επιθετικά τον Βαγιαννίδη (video) Ο Γιώργος Βαγιαννίδης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις, με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έχει βρει το «πώς» να τον «λύσει» επιθετικά!

Προφανώς και ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση. Οι «πράσινοι» είχαν συμφωνήσει για δύο πάρα πολύ εφικτά bonus. Το ένα αφορούσε αποκλειστικά τις συμμετοχές του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ενώ το άλλο έχει να κάνει με τους στόχους της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πιο συγκεκριμένα, αν τα «λιοντάρια» κατακτούσαν το πρωτάθλημα τη φετινή ή την επόμενη σεζόν θα έπρεπε να δώσουν 1.000.000 ευρώ.

Γιώργος Βαγιαννίδης: Η πρώτη κίνηση στη Σπόρτινγκ, φώναξε «Παναθηναϊκός»! Ο Γιώργος Βαγιαννίδης επέλεξε τον αριθμό της φανέλας του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο… Παναθηναϊκός «έπαιξε» τον ρόλο του.

Τουλάχιστον, για την αγωνιστική χρονιά που διανύουμε αυτό το σενάριο δεν είναι εφικτό, αφού με τρία ματς να απομένουν είναι στο -9 από την Πόρτο, που «κερδίζει» στις ισοβαθμίες.

Επομένως, το συγκεκριμένο bonus μπορεί να περιμένει τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν.

Την ίδια ώρα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα έπρεπε να δώσει 1.000.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο Γιώργος Βαγιαννίδης «έπιανε» τις 20 συμμετοχές, τουλάχιστον με 45 λεπτά στην καθεμία.

Αυτό έγινε πραγματικότητα, καθώς ο Έλληνας δεξιός μπακ έπαιξε για 20ή φορά τουλάχιστον «ένα ημίχρονο» απέναντι στην Τοντέλα (29/04, 2-2). Σε ένα ματς που η ομάδα του έμεινε για τρίτη συνεχόμενη φορά μακριά από τη νίκη.

Γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να «κερδίσει» ακόμα 1.000.000 ευρώ από το deal του περασμένου καλοκαιριού.