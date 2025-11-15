Ο Λεβαδειακός κάνει φανταστικά πράγματα και αυτό φαίνεται και στη «διακοπή» των εθνικών ομάδων, καθώς το προπονητικό της Βοιωτίας έχει… αδειάσει!

Ο Λεβαδειακός έχει «τρελάνει» τους πάντες με τη φετινή του πορεία. Στη Stoiximan Super League κάνει «μαγικά» πράγματα και πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη.

Στις πρώτες 10 αγωνιστικές έχει μαζέψει 18 βαθμούς και -μέχρι στιγμής- είναι η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, καθώς έχει σκοράρει 26 τέρματα!

Προφανώς και τα όσα κάνει δεν περνούν απαρατήρητα, καθώς στη «διακοπή» το προπονητικό του έχει… αδειάσει!

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά οκτώ παίκτες του έχουν αποχωρήσει για να βρεθούν στις εθνικές τους!

Με την τελευταία κλήση να έρχεται για τον Μάριο Βήχο, ο οποίος θα «αντικαταστήσει» τον Δημήτρη Γιαννούλη στην Ελλάδα.

Η… αναγνώριση του Λεβαδειακού στις εθνικές

Όλοι γνωρίζουμε πως είναι πολύ δύσκολο για τις επαρχιακές ομάδες να έχουν παίκτες στις εθνικές. Ωστόσο, τα όσα κάνει ο Λεβαδειακός έφερε ένα γεγονός, που μόνο σπάνια βλέπουμε.

Η ομάδα της Βοιωτίας ενίσχυσε πάρα πολύ την «επίσημη αγαπημένη», κυρίως με παίκτες στην Κ21.

Κι αυτό, γιατί με την Ελπίδων παίζουν οι Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιώργος Κάτρης και Ταξιάρχης Φίλων.

Επομένως, μαζί με τον Μάριο Βήχο φτάνουμε τους τέσσερις παίκτες μόνο για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, ανεξάρτητα ηλικιακού γκρουπ.

Από εκεί και πέρα, ο Μπενιαμίν Βέρμπιτς θα ενισχύσει ξανά τη Σλοβενία, ενώ ο Χόρντουρ Μάγκνουσον την Ισλανδία.

Στην Κύπρο έχει χρειαστεί να πάει ο Ιωάννης Κωστή, ενώ ο Άαρον Τσιμπόλα ταξίδεψε στην Αφρική, για να είναι μαζί με τους συμπαίκτες του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό!

Άρα, φτάνουμε στους οκτώ διεθνείς από τους συνολικά 24 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Δηλαδή, μιλάμε για το 33.3% των ποδοσφαιριστών! Όχι και άσχημα για τον Λεβαδειακό…

