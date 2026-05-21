Ο Κοστίνια έχει μπει για τα καλά στα «ραντάρ» της Μπράιτον, με τους «γλάρους» να βάζουν γερά το χέρι στην τσέπη.

«Σειρήνες» από την Αγγλία για τον Κοστίνια. Η Μπράιτον έχει βάλει για τα καλά στα «ραντάρ» της τον Πορτογάλο μπακ και όλα δείχνουν ότι θα είναι η πρώτη της μεταγραφή για το καλοκαίρι.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού προέρχεται από δύο «γεμάτες» σεζόν, αφού έχει παίξει συνολικά 74 ματς με τα «ερυθρόλευκα».

Οι «γλάροι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του και πιθανότατα θα τον κάνουν ξανά συμπαίκτη του Μπάμπη Κωστούλα.

Και μάλιστα, είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Όπως αναφέρει το «The Athletic» οι δύο ομάδες συζητούν για ένα ποσό κοντά στα 13.000.000 ευρώ.

Brighton are in talks to sign Portuguese right-back Costinha from Greek club Olympiacos.



They have monitored the 26-year-old throughout the season and are in discussions over a deal worth in the region of £11million.



Adding a right-back to the squad is one of the top priorities… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 21, 2026

Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Stoiximan Super League και πόσω μάλλον όταν μιλάμε για έναν αμυντικό.

Αν υπάρξει τελικό deal με τα χρήματα που αναφέρει το έγκριτο Μέσο της Αγγλίας δεν θα έχουμε ρεκόρ.

Για την ακρίβεια, όχι ένας, ούτε δύο, αλλά πέντε αμυντικοί έχουν πάρει πιο «ακριβές» μεταγραφές από τις ελληνικές ομάδες.

Brighton are working on a deal for Olympiacos right-back Costinha. #BHAFC — Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) May 21, 2026

Ποιος είναι στη θέση Νο.1; Ένας νυν συμπαίκτης του Κοστίνια! Πριν από περίπου μία 8ετία ο Παναγιώτης Ρέτσος είχε κάνει το «μπαμ» στην καριέρα του, καθώς πήρε μεταγραφή στην Μπάγερ Λεβερκούζεν έναντι 17.500.000 ευρώ.

Αυτή είναι μέχρι και σήμερα η πιο δαπανηρή αποχώρηση ενός αμυντικού από τη Stoiximan Super League. Πολύ κοντά του, οι Κώστας Μανωλάς, Γιώργος Βαγιαννίδης, Κωνσταντίνος Τσιμίκας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον τελευταίο να «κοστίζει» 11.750.000 ευρώ!

