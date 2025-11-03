Ο Γιάννης Κωστή έχει εξελιχθεί στο «μυαλό» του Λεβαδειακού, στην εντυπωσιακή χρονιά της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Γιάννης Κωστή αποτελεί έναν από τους κομβικότερους ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού, στη φετινή ιστορική σεζόν των Βοιωτών.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στη Stoiximan Super League. Μετά από 9 αγωνιστικές, έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς, ενώ έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, έχοντας σημειώσει 21 γκολ.

Ο 25χρονος μέσος, αν και δεν έχει γκολ ή ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αποτελεί τον «μαέστρο» της μεσαίας γραμμής του Λεβαδειακού.

Το ματς με την ΑΕΛ δεν διέφερε. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κωστή ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες ακριβείς πάσες στο παιχνίδι, μεταξύ και των δύο ομάδων! Συνολικά, είχε 55/65 πάσες (85%), καθοδηγώντας σχεδόν εξολοκλήρου την επίθεση της ομάδας του.

Βλέποντας τη γενικότερη εικόνα του, γίνεται αντιληπτό πως κάτι τέτοιο ισχύει, σχεδόν σε όλα τα φετινά του ματς. Ο Γιάννης Κωστή, κατά μέσο όρο, έχει 82.1 ενέργειες με την μπάλα, ενώ μετρά και 1.3 πάσες-κλειδιά, ανά ματς.

Μάλιστα, έχει 88% ακρίβεια στις πάσες του, καθώς μετρά 55.8 ολοκληρωμένες, σε κάθε αναμέτρηση, κατά μέσο όρο. Παράλληλα, έχει 78% στις μακρινές μεταβιβάσεις, με 5.8 εύστοχες μακρινές μπαλιές.

Το παιχνίδι του Λεβαδειακού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Κωστή και όχι τυχαία. Το όνομά του, σχεδόν με βεβαιότητα, αναμένεται να απασχολήσει τη μεταγραφική επικαιρότητα, τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κωστή μετακόμισε στον Λεβαδειακό τον Ιανουάριο του 2024, ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.