Χουάν Νέιρα και ΟΦΗ έβαλαν «τέλος» στη συνεργασία τους, μετά από οκτώ χρόνια κοινής πορείας, ένα τρόπαιο, αλλά και ένα ρεκόρ!

Μπορεί τη φετινή σεζόν να μην είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, αναμφίβολα έχει «γράψει» το όνομά του στην ιστορία του ΟΦΗ. O Χουάν Νέιρα, μετά από μία 8ετία αποχωρεί, για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Σε ένα «αντίο» που ήρθε σε μία σεζόν-όνειρο, αφού είχαμε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, από τους Κρητικούς.

Μέσα σε όλα κατάφερε ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής «κρύβεται» και ένα ρεκόρ, που δύσκολα θα «σπάσει» τα επόμενα χρόνια.

Ο Χουάν Νέιρα φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ συνολικά 191 φορές, έχοντας 31 γκολ, αλλά και 21 ασίστ.

Αριθμοί που δύσκολα μπορεί να τους βρει κανείς σε ελληνικές ομάδες. Πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές που δεν είναι από τη χώρα μας.

Γι’ αυτό και μιλούσαμε για τον πιο «πιστό στρατιώτη» του ΟΦΗ, μέχρι να έχουμε την αποχώρησή του.

Την ίδια ώρα, έχουμε να κάνουμε με τον παίκτη που έχει τις περισσότερες συμμετοχές με τους Κρητικούς και δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα!

Κι όμως, αφού σύμφωνα με το Trasnfermarkt o Αργεντίνος ποδοσφαιριστής είναι αυτός με τα περισσότερα ματς στην «πλάτη», σε ό,τι αφορά τους «ξένους» του ΟΦΗ.

Μάλιστα, μιλάμε για ένα ρεκόρ που δύσκολα θα δούμε να «σπάει» ξανά τα επόμενα χρόνια.

Κι αυτό, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε πως στη δεύτερη θέση έχουμε τον Αλεχάντρο Ίσις που μετράει 171 συμμετοχές.

Ο αμέσως επόμενος «ξένος» εν ενεργεία παίκτης των Κρητικών πίσω από τον Χουάν Νέιρα είναι ο Λεβάν Σενγκέλια με 75 αναμετρήσεις!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής μάλλον θα έχει για αρκετά χρόνια την «κορυφή».

Ο Juan Neira έπιασε κορυφή… 👏👏👏



Με τη συμμετοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Juan Neira έφτασε τις 171 συμμετοχές με τη φανέλα του ΟΦΗ και είναι πλέον, μαζί με τον σπουδαίο, Alejandro Hisis, στην κορυφή της λίστας των ξένων ποδοσφαιριστών της ομάδας μας! pic.twitter.com/Uw6iTpZv3L — OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) May 19, 2025

