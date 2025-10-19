Ο Λεβαδειακός παίζει με αυτοπεποίθηση και οι παίκτες του δεν «φοβούνται» τίποτα και κανέναν. Γεγονός, που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Μάριου Βήχου στο Ole.gr!

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Λεβαδειακός είναι η ευχάριστη «έκπληξη» της φετινής Stoiximan Super League. Η ομάδα της Βοιωτίας διανύει μία εξαιρετική περίοδο, έχει «μαζέψει» 11 βαθμούς σε επτά αγωνιστικές, ενώ είναι και η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Κι όλα αυτά, ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις, χάρη στα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο.

Ένας από τους «κινητήριους μοχλούς» του κλαμπ είναι ο Μάριος Βήχος. Ο 25χρονος αριστερός μπακ δεν έχει «χάσει» δευτερόλεπτο από τη φετινή Stoiximan Super League και πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις.

Στην τελευταία του «αποστολή» ο Λεβαδειακός έδειχνε πως θα ηττηθεί στην έδρα του Ατρομήτου. Ωστόσο, το 2-0 έγινε 2-2, σε ένα ματς που οι Βοιωτοί θα μπορούσαν να πάρουν μέχρι και το «διπλό».

«Όλες τις ομάδες, μπορούμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια»

Μετά τη λήξη του ματς, ο Μάριος Βήχος «φιλοξενήθηκε» στο Ole.gr και μας «επιβεβαίωσε» αυτό που έχουμε δει στα πρώτα ματς, πως η ομάδα του δεν «φοβάται» κανέναν και τίποτα.

Όταν ρωτήθηκε για το αν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα για την 7η αγωνιστική ήταν άδικο, είπε χαρακτηριστικά:

«Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο αδικήσαμε πολύ τον εαυτό μας, όμως βγάλαμε αντίδραση και πιστεύω, ότι στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη».

Σε ό,τι αφορά τη στιγμή, που γύρισε τον… διακόπτη κόντρα στον Ατρόμητο (18/10, 2-2) και για το αν ο Νίκος Παπαδόπουλος τούς είπε κάτι «ιδιαίτερο» στο ημίχρονο, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε:

«Στο πρώτο ημίχρονο μας είπε δύο-τρία πράγματα στα οποία μας βοήθησε ο προπονητής μας και θεωρώ ότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλύτεροι και θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη σίγουρα».

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί, για το ποιο είναι το «στοιχείο», που κάνει τον Λεβαδειακό να έχει τόσο καλή παρουσία. Και τότε ήταν, που μας έδωσε να καταλάβουμε πως οι Βοιωτοί δεν «φοβούνται» κανέναν!

«Μέσα από σκληρή δουλειά και ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και θεωρώ ότι όλες τις ομάδες, μπορούμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια».

Στην τελευταία ερώτηση, μίλησε για την προσωπική του εξέλιξη και ο Μάριος Βήχος ανέφερε πως θα μπορέσει να βοηθηθεί, μόνο και αν ο ίδιος βοηθήσει την ομάδα του, βάζοντας «πάνω» τον Λεβαδειακό από το «εγώ» του.

«Να βοηθήσω την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι αν βοηθήσω την ομάδα, θα βοηθηθώ κι εγώ».