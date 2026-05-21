Λούκα Γιόβιτς ή Αγιούμπ Ελ Κααμπί; Κι όμως, άλλος είναι ο πιο «κυνικός» παίκτης της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της κανονικής περιόδου!

Η Stoiximan Super League φτάνει στο φινάλε της. Τα πάντα έχουν τελειώσει, αλλά απομένει μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των Play Outs.

O τίτλος του πρώτου σκόρερ έχει «κλειδώσει», αφού θα πρέπει να γίνουν «τρελά» πράγματα, για να ξεπεράσει κανείς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής έδωσε μία μεγάλη «μάχη» με τον Λούκα Γιόβιτς, αφού οι δύο παίκτες τελείωσαν με 18 και 17 τέρματα!

Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έμοιαζε σαν να… ξέχασε τον εαυτό του, στο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Πολλοί θα νομίζουν πως ίσως μιλάμε και για τους δύο πιο «κυνικούς» παίκτες της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Ωστόσο, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για να βρούμε τον εν λόγω ποδοσφαιριστή θα πρέπει να πάμε στον Asteras AKTOR.

Οι Αρκάδες έδωσαν μία μεγάλη «μονομαχία», ώστε να παραμείνουν στην κατηγορία. Τελικά, τα κατάφεραν, έχοντας πάρει σημαντικές βοήθειες και από τον Φεντερίκο Μακέντα.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής ήταν καθοριστικός στη διαδικασία των Play Outs, καθώς έχει σκοράρει -μέχρι στιγμής- πέντε φορές!

Κι όλα αυτά, ενώ στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα μονάχα τρεις φορές.

Όμως, αυτό που κάνει πιο εντυπωσιακή την επίδοσή είναι το πόσες τελικές χρειάστηκε, για να σκοράρει στη διαδικασία των Play Outs.

Οι αριθμοί του ήταν εξαιρετικοί, αφού χρειαζόταν μονάχα 2.3 προσπάθειες, για να σκοράρει! Έναν αριθμό, που κανείς άλλος ποδοσφαιριστής της Stoiximan Super League δεν «είδε».

Προφανώς και το έργο του ήταν λίγο πιο εύκολο, αφού είχε περισσότερες αναμετρήσεις, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τον «πιάσει».

Αμέσως μετά τον Φεντερίκο Μακέντα θα δούμε τον Μακανά Μπάκου, που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση πετυχαίνοντας επτά γκολ, θέλοντας 3.3 τελικές, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ακόμα μία πάρα πολύ καλή επίδοση, αλλά που και πάλι δεν έφτανε τον παίκτη του Asteras AKTOR.