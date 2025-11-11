Άπαντες αναγνωρίζουν τη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παρ΄ όλα αυτά, τίποτα δεν άρχισε φέτος. Στην πραγματικότητα, όσα κάνει ο Λεβαδειακός αποτελούν την κορυφή του «παγόβουνου», αφού όλα ξεκίνησαν, με μία απόφαση καθόλου συνηθισμένη.

Ο Λεβαδειακός ζει φέτος ένα «όνειρο». Ή μάλλον καλύτερα, ζει μία πραγματικότητα, που δεν είχε φανταστεί ούτε στα καλύτερα όνειρά του.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει φτιάξει ένα εκπληκτικό σύνολο. Μία πραγματική ομάδα, που έχει διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο και να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο που βρίσκει απέναντι, ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

Τα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί από τους Βοιωτούς στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είναι εντυπωσιακά.

Αρχικά, μετά το πέρας 10 αγωνιστικών στη Stoiximan Super League έχουν συγκεντρώσει 18 βαθμούς και βρίσκονται στην 4η θέση της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με τον Βόλο. Παράλληλα, διατηρούν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, αφού έχουν ήδη πετύχει 26 γκολ, μετρώντας 2.6 ανά ματς!

Μάλιστα, ο Λεβαδειακός έγραψε ιστορία κόντρα στον Παναιτωλικό, την 6η αγωνιστική, καθώς έφτασε στην ευρύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 6-0.

Στην έναρξη της περασμένης σεζόν, ο Λεβαδειακός δεν είχε «μπει» καθόλου καλά. Για να πετύχει την πρώτη του νίκη έπρεπε να φτάσει η 11η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Λίγο νωρίτερα, όμως, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην 7η αγωνιστική, ο Νίκος Παπαδόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς θεώρησε πως έπρεπε κάτι να αλλάξει.

«Βασικός υπεύθυνος είμαι εγώ και θα σκεφτώ, για να πάρω τις αποφάσεις μου, που θα έχουν να κάνουν για το καλό της ομάδας.

Θα σκεφτώ τις επόμενες κινήσεις μου και ίσως πρέπει να αλλάξει κάτι στην ομάδα, το οποίο πρέπει να αποφασίσω εγώ. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει, για να καταφέρει η ομάδα να πάρει επιτέλους τη νίκη», είχε αναφέρει ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της Nova, μετά το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του Βορρά», πέρυσι.

Παρ΄ όλα αυτά, το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Παρέμεινε στο «τιμόνι» του Λεβαδειακού, καθώς παρά τα αποτελέσματα, η διάθεση της ομάδας να παίξει ποδόσφαιρο και κυρίως, η δουλειά που γινόταν, ήταν σημάδια που προμήνυαν κάτι καλό.

Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, η συγκεκριμένη απόφαση ήταν σοφή και άλλαξε τον ρου του Λεβαδειακού. Έναν χρόνο αργότερα, έχει αποδοθεί ποδοσφαιρική «δικαιοσύνη» και, το δίχως άλλο, κάθε παιχνίδι των Βοιωτών, κάθε άλλο παρά αδιάφορο δεν είναι.

Όσον για τον Νίκο Παπαδόπουλο; Το μέλλον μπροστά του κρύβει αρκετά και ενδιαφέροντα «κεφάλαια»!