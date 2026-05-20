Ο Λούκα Γιόβιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε σερβικό Μέσο και μεταξύ άλλων, τόνισε γιατί ξεχωρίζει αυτό το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.

Ο Λούκα Γιόβιτς, μετά την κατάκτηση της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στη σερβική «Mozzart Sport».

Μεταξύ άλλων, ο Σέρβος επιθετικός εξήγησε τον λόγο που ξεχωρίζει αυτόν τον τίτλο με την «Ένωση», συγκριτικά με τους υπόλοιπους που έχει κατακτήσει στην καριέρα του.

«Είμαι ικανοποιημένος, αν και μπορώ να τα πάω καλύτερα τόσο στο παιχνίδι όσο και στα στατιστικά. Έχω απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Πάντα κοιτάζω πού μπορώ να βελτιωθώ. Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσα να ήμουν ακόμη καλύτερος αυτή τη σεζόν, αλλά δεν ήμουν για τους λόγους που ήδη εξήγησα σχετικά με τους τραυματισμούς. Στο τέλος, ήταν μια καλή χρονιά, αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη.

Σε όλες τις προηγούμενες ομάδες μου όπου κατέκτησα τίτλους, δεν συμμετείχα με τόσα λεπτά συμμετοχής και τόσα γκολ όσα φέτος. Γι’ αυτό, αυτό το τρόπαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Ήταν μια πρόκληση, γιατί όταν ήρθα, ο κόσμος δεν μας θεωρούσε σοβαρούς διεκδικητές του τίτλου. Αυτός ο ρόλος του αουτσάιντερ με προσέλκυσε κατά κάποιον τρόπο.

Στις συζητήσεις με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς και τον διευθυντή Χαβιέρ Ριμπάλτα, αναγνώρισα το όραμά τους και την επιθυμία τους να παλέψουν για κάτι μεγάλο, κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Τελικά αποδείχθηκε ότι έκανα τη σωστή επιλογή».

Στη συνέχεια ο Γιόβιτς πρόσθεσε: «Στη Μπενφίκα δεν είχα κάποιον ρόλο. Στη Ρεάλ έπαιζα λίγο και καθόμουν περισσότερο στον πάγκο, αν και ξεκινούσα σε αγώνες τελικών του Σούπερ Καπ. Παρόμοια ήταν τα πράγματα και στην περίοδο μου στη Μίλαν. Στη Γερμανία κατακτήσαμε το Κύπελλο και η μοναδική ομάδα όπου δεν κέρδισα τίποτα ήταν η Φιορεντίνα, όπου έχασα δύο τελικούς του Conference League και έναν τελικό Κυπέλλου Ιταλίας.

Και αυτό το τρόπαιο… Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τη δική μου σημασία για την ομάδα. Οι αριθμοί μιλούν, όχι εγώ. Ας μιλήσουν και ας αποφασίσουν οι άλλοι ποιος είναι ο ηγέτης. Ξέρω ότι προσπάθησα να παίξω κάθε παιχνίδι στο μέγιστο επίπεδο για να βοηθήσω την ομάδα. Χωρίς αυτούς, δεν θα είχα φτάσει σε αυτούς τους αριθμούς. Αυτή είναι μια συλλογική επιτυχία για όλους μας, με επικεφαλής τον Μάρκο Νίκολιτς, έναν από τους βασικούς λόγους που φτάσαμε τελικά στο τρόπαιο».

Ενώ για την επόμενη σεζόν, τόνισε: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για αριθμούς, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα σίγουρα να βελτιώσω τον απολογισμό μου κατά επτά ή οκτώ γκολ. Θυμάμαι ότι στην αρχή της σεζόν έχασα αρκετές ευκαιρίες. Άλλωστε, μόνο σε δύο παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό πέτυχα επτά γκολ, οπότε θα μπορούσα να τα είχα μοιράσει λίγο καλύτερα (σ.σ. γέλια)!

Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να ξεπεράσω το όριο των 20 γκολ ανά σεζόν μόνο στο πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, στο Conference League η ποιότητα των ομάδων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, κι εγώ πέτυχα μόνο τρία γκολ εκεί.

Και τα δύο από αυτά ήταν πέναλτι. Μου αρέσει να τονίζω ότι ήταν από πέναλτι, γιατί δεν κυνηγάω τα γκολ. Φυσικά, πρέπει να εκτελέσεις σωστά το πέναλτι, αλλά μπορώ να πω ότι αυτά τα γκολ τα εκτιμώ λίγο λιγότερο».