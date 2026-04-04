Τα Play Offs ξεκινούν σε λίγες ώρες, γι’ αυτό και το Ole.gr σάς υπενθυμίζει τι ακριβώς συνέβη, τις προηγούμενες φορές που είχαμε την πρώτη «σέντρα»!

Τα Play Offs της Stoiximan Super League σε λίγες ώρες επιστρέφουν. Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μπαίνουν στη «μάχη».

Τη δεδομένη στιγμή τρεις είναι αυτές που δείχνουν να έχουν τον «πρώτο λόγο». Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αφού έχει 60 βαθμούς.

Από πίσω της «ακολουθούν» ο Ολυμπιακός με 58, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 57. Ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά πιο πίσω, καθώς είναι στο -11 από την κορυφή και είναι δύσκολο να «καλύψει» τη διαφορά μέσα σε έξι ματς.

Ωστόσο, έχουμε δει πως πολλές φορές τα πάντα μπορούν να αλλάξουν στα Play Offs. Έτσι και αλλιώς, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει το πρωτάθλημα να πηγαίνει από το ένα… χέρι στο άλλο, μέσα σε λίγες στιγμές.

Γι’ αυτό μιας έχουμε την πρώτη «σέντρα», αξίζει να δούμε ποια ομάδα είναι «πρωταθλήτρια» στην πρεμιέρα στο μίνι τουρνουά που βλέπουμε από το 2020!

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ;

Τα τελευταία έξι χρόνια ο πρωταθλητής Ελλάδας βγαίνει μέσα από τη διαδικασία των Play Offs, ενώ από πέρυσι έχουμε τέσσερις αντί για έξι ομάδες.

Οι τίτλοι έχουν «μοιραστεί», με τον Ολυμπιακό να μετράει τέσσερις, ενώ από ένα πρωτάθλημα έχουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Γι’ αυτό και θα ξεκινήσουμε με τους Πειραιώτες. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πολύ δυνατή στην πρεμιέρα των Play Offs.

Σε έξι αναμετρήσεις μετράει 15 βαθμούς, αφού έχει ηττηθεί μονάχα μία φορά, ενώ έχει και πέντε νίκες.

Αυτό έγινε την πρώτη σεζόν του Βάσκου τεχνικού στην Ελλάδα, όταν και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1 στο Καραϊσκάκης στις 10 Μαρτίου του 2024.

Αποτελέσματα Ολυμπιακού (15 βαθμοί):

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-1

Ολυμπιακός – Άρης 1-0

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Βόλος – Ολυμπιακός 0-3

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2

Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό είναι ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς σε έξι ματς για την 1η αγωνιστική των Play Offs έχουν μόνο δύο ήττες.

Η πρώτη ήταν την πρώτη χρονιά του νέου format, όταν και έχασε στην Τούμπα με 0-1 από τον Ολυμπιακό, ενώ με το ίδιο σκορ ηττήθηκε το 2024 απέναντι στον Άρη.

Όμως, τη χρονιά που έχασε από τους «κίτρινους» είχε κατακτήσει και το μοναδικό πρωτάθλημα την τελευταία εξαετία.

Αποτελέσματα ΠΑΟΚ (12 βαθμοί):

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-1

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-2

ΠΑΟΚ – Άρης 0-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-3

Ο Παναθηναϊκός άργησε πολύ, για να κάνει πρεμιέρα με το… δεξί στα Play Offs. Τις πρώτες τέσσερις σεζόν το αποτέλεσμά του ήταν πάντα ίδιο, αφού είχε τρεις ισοπαλίες με την ΑΕΚ και μία με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η μοναδική του νίκη είναι απέναντι στον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης το 2024, ενώ μία χρονιά αργότερα είχε χάσει από τους «ερυθρόλευκους» στον Πειραιά.

Αποτελέσματα Παναθηναϊκού (επτά βαθμοί):

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 2-2

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα με τους λιγότερους βαθμούς, όταν ξεκινούν τα Play Offs.

Η μοναδική της νίκη είχε έρθει κόντρα στη Λαμία το 2024, ενώ μετράει τρεις ισοπαλίες με τον Παναθηναϊκό και δύο ήττες απ’ τον ΠΑΟΚ.

Αποτελέσματα ΑΕΚ (έξι βαθμοί):

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Λαμία – ΑΕΚ 0-4

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-3