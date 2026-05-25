Ο Ρομπέρτο Περέιρα θα αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ, αφήνοντας ως αναμνήσεις δύο «κινήσεις» που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.

Όλα δείχνουν ότι το φινάλε ανάμεσα στη θητεία του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ είναι κοντά στο τέλος της.

Το συμβόλαιο του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή λήγει και -κατά πάσα πιθανότατα- θα αποτελέσει παρελθόν.

Η αλήθεια είναι πως την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα δυσκολεύτηκε αρκετά, ώστε να προσαρμοστεί και βρει σταθερό ρόλο.

Πώς ο Περέιρα «κέρδισε» την «πλήρη εμπιστοσύνη» του Νίκολιτς (video) Τι και αν ο Ρομπέρτο Περέιρα το καλοκαίρι έμοιαζε πιθανό να αποχωρήσει από την ΑΕΚ; Έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη-κλειδή για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ωστόσο, με την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς τα πράγματα άλλαξαν. Ο Ρομπέρτο Περέιρα ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» της «Ένωσης» και σε πολύ σημαντικά ματς.

Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε αρκετά από ορισμένους τραυματισμούς, αλλά όποτε ήταν υγιής έδωσε πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του.

Και μέσα σε όλα, είχε δύο «κινήσεις» που έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ώστε να έρθει το πρωτάθλημα ένα βήμα πιο κοντά.

Οι δύο «κινήσεις» του Περέιρα

Πηγαίνουμε στην 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό (05/04, 0-1) στο Γ. Καραϊσκάκης, με τη νίκη να πηγαίνει στους φιλοξενούμενους.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από πολύ νωρίς, αφού στο 5ο λεπτό ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε το 0-1.

Ωστόσο, όλα ξεκίνησαν από μία κούρσα του Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Παναγιώτη Ρέτσου και έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση.

Όταν έφτασε στην περιοχή «έσπασε» την μπάλα, μέχρι αυτή να φτάσει στον συμπαίκτη του και να πλασάρει εύστοχα.

Την αμέσως επόμενη αγωνιστική και πάλι μία ενέργεια του Ρομπέρτο Περέιρα «ξεκλείδωσε» τις αντίπαλες άμυνες.

Αυτή τη φορά, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ (12/04, 3-0) στην Allwyn Arena σε έναν αγώνα που ο «χορός» των γκολ ξεκίνησε από τον πρώην παίκτη της Ουντινέζε.

Στο 36ο λεπτό και με το σκορ στο 0-0, ο Ρομπέρτο Περέιρα, μετά από μία «κοφτή» ντρίμπλα γέμισε την μπάλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων.

Ο Τόμας Κεντζιόρα δεν υπολόγισε σωστά και την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του. Ένα γκολ που έδωσε έναν άλλο «αέρα» στην ΑΕΚ και άλλη ψυχολογία εν όψει της συνέχειας.

Και δύο ενέργειες που έφεραν ένα βήμα πιο κοντά τους «κιτρινόμαυρους» στο πρωτάθλημα.