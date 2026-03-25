Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον Τσικίνιο που εμφανίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν.

Ο Τσικίνιο δεν διανύει την καλύτερη περίοδό του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε ξεκινήσει τη φετινή χρονιά «εκρηκτικά». Ήταν, μάλιστα, ένας εκ των πιο επιδραστικών παικτών των Πειραιωτών.

Ωστόσο, μετά την αλλαγή της χρονιάς, ο 30χρονος μοιάζει να έχει «κολλήσει». Μέσα στο 2026, ο Τσικίνιο δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε καμία διοργάνωση.

Αντίθετα, στο πρώτο μισό της σεζόν έδειχνε πως μπορούσε να χριστεί σκόρερ με περίσσεια άνεση. Άλλωστε, είχε βρει δίχτυα τόσο στην Stoiximan Super League, όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και στο Champions League.

Συνολικά, ο Τσικίνιο μετρά φέτος 6 γκολ, τα οποία σημειώθηκαν όλα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Μέσα στο 2026, ο Πορτογάλος έχει μοιράσει 3 ασίστ, αλλά έχει μείνει πολύ μακριά από το γκολ.

Δίχως αμφιβολία, αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει λείψει αρκετά από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού πρόκειται για έναν πολύ κομβικό ποδοσφαιριστή για το παιχνίδι του Βάσκου τεχνικού.

Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον «καλό» Τσικίνιο. Τον κομβικό παίκτη που εμφανίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς. Ιδίως εν όψει των «καυτών» Play Offs που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.