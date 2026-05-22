Κι όμως ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε πολύ παραπάνω απ’ ότι συνηθίζει στον Παναθηναϊκό.

Το βράδυ της Παρασκευής (22/5) έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη (σύντομη) συνεργασία του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό έπειτα από επτά μήνες συνεργασίας. Ή και όχι τόσο σύντομης ρίχνοντας κανείς μια πιο προσεκτική ματιά. Φαινομενικά σύντομης θα ήταν η πιο σωστή χρήση του λόγου.

Στον Ισπανό έμπειρο τεχνικό δόθηκαν τα ηνία στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη με την ελπίδα να διορθώσει την αγωνιστική εικόνα και τα κακώς κείμενα στο «τριφύλλι» σε μια ομάδα βέβαια που δεν διάλεξε ούτε έχτισε.

Και από τη στιγμή που αυτό δεν κατέστη εφικτό και οι στόχοι της ομάδας δεν υλοποιήθηκαν, οι δρόμοι του ίδιου με τον Παναθηναϊκό χώρισαν. Στο διάστημα αυτό, ο Ράφα Μπενίτεθ μέτρησε 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες αλλά δεν ήταν αρκετά για να κερδίσει χρόνο και να ετοιμάσει την επόμενη μέρα.

Ο Παναθηναϊκός δεν εμπιστεύθηκε τον Ράφα Μπενίτεθ για τον προπονητικό του θώκο και μπορεί το διάστημα να φαντάζει βραχυπρόθεσμο της παρουσίας του στον πράσινο πάγκο αλλά κοιτάζοντας κανείς τα προηγούμενα χρόνια ή και εξαιρόντας τα… λιμάνια της πλούσιας καριέρας του, κάθε άλλο παρά είναι.

Πιο συγκεκριμένα, τα 41 ματς στα οποία βρέθηκε στο τιμόνι του Παναθηναϊκού αποτελούν τα περισσότερα της τελευταίας 7ετίας τους στους πάγκους. Και ναι, δεν έχει γίνει λάθος.

Κι αυτό διότι στο Βίγκο καο τη Θέλτα έμεινε για 33 παιχνίδια, στην Έβερτον (καλοκαίρι 2021 με Γενάρη 2022) για 22 και στην κινεζική Ντάλιαν για 38.

Φυσικά στη Νιουκάστλ σημείωσε περισσότερο «έργο» παραμένοντας πρώτος προπονητής της για πάνω από τρεις σεζόν. Συνολικά τα 41 παιχνίδια του στον Παναθηναϊκό τον κατατάσουν στον 8ο μακροβιότερο σταθμό της μεγάλης του καριέρας στους πάγκους που βαστάει πάνω από τρεις δεκαετίες.

Χωρίς αμφιβολία στην πρώτη θέση συναντά κανείς τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ (350) παιχνίδια, ενώ ακολουθεί το διάστημά του στη Βαλένθια – ακριβώς πριν τους Reds – με 160. Εν συνεχεία Νιουκάστλ (146), Νάπολι (112), Εξτρεμαδούρα (92), Τσέλσι (48) και Τενερίφη (46).