Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Τούμπα (05/04, 19:00), για την 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Από τη μία, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη, ώστε να παραμείνει ολοζώντανη στη «μάχη» του τίτλου. Από την άλλη, οι «πράσινοι» έχουν δείξει ένα καλό πρόσωπο μέσα στο 2026 και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο και στα τελευταία έξι παιχνίδια της σεζόν.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του τον άνθρωπο που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο από κάθε άλλον, από την στιγμή που ήρθε στην ελληνική πραγματικότητα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό «γρίφο» για το «τριφύλλι». Από την πρώτη φορά που ο Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα ως προπονητής της Ξάνθης, πίσω στον Σεπτέμβριο του 2014, έως και σήμερα που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ, έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε 28 αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

Σε αυτές, έχει καταφέρει να αναδειχθεί νικητής σε 17 περιπτώσεις! Πρόκειται δηλαδή για ένα ποσοστό, που φτάνει στο 60.7%!

Μάλιστα, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Παναθηναϊκός, σε αυτό το διάστημα από τον Σεπτέμβρη του 2014 και έπειτα, δεν έχει ηττηθεί περισσότερες από έξι φορές, από έναν και μόνο προπονητή.

Στα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας στην Stoiximan Super League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μοιράστηκαν από μία νίκη και μένει να φανεί, τι μέλλει γενέσθαι με εκείνα που ακολουθούν στη φάση των Play Offs.