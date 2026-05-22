Ο Στίβεν Τσούμπερ έδωσε μία πραγματική παράσταση με τέσσερα γκολ μέσα σε 37 λεπτά. Ωστόσο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που το κατάφεραν πιο «γρήγορα»!

H Stoiximan Super League «έκλεισε» μία πραγματική παράσταση από τον Στίβεν Τσούμπερ.

Ο Ατρόμητος «διέλυσε» με 6-0 (21/05) τον υποβιβασμένο, Πανσερραϊκό, με τον Ελβετό επιθετικό να κάνει απίθανα πράγματα.

Πριν καν τη λήξη του πρώτου μέρους είχε σκοράρει τέσσερις φορές, αφού κάθε του ενέργεια έμοιαζε με «χρυσό»!

Μέσα σε μονάχα 37 λεπτά μπόρεσε να κάνει «καρέ» τερμάτων. Ωστόσο, δεν είναι ο πιο «γρήγορος» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Κι όμως, αφού τρεις παίκτες με τέσσερα γκολ, έχουν καταφέρει να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, σε λιγότερο χρόνο από ότι ο Στίβεν Τσούμπερ!

Ποιοι «έτρεξαν» πιο γρήγορα από τον Τσούμπερ

Πάρα πολύ κοντά στον παίκτη του Ατρόμητου είναι ο Αμπντεραχίμ Ουακίλι. Στο μακρινό 2001, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Skoda Ξάνθης με το Αιγάλεω.

Το τελικό 4-2 είχε την «υπογραφή» του, αφού όλα τα γκολ της ομάδας από τη Βόρεια Ελλάδα ήρθαν σε 36 λεπτά και είχαν το ονοματεπώνυμό του.

Πάμε ακόμα πιο πίσω. Στο 1985 και στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Πιερικό. Οι Κρητικοί είχαν κερδίσει με 6-2, με τον Γιώργο Βλαστό να σκοράρει τέσσερα γκολ από το 5’ μέχρι και το 40ό λεπτό!

Ο παίκτης που «έσπασε» όλα τα κοντέρ είναι ο Ίλια Ίβιτς. Το 1995 ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τον Απόλλωνα Σμύρνης σε ένα φανταστικό ματς.

Το τελικό 3-4 για τη νίκη των «ερυθρολεύκων» είχε και ένα απλησίαστο ρεκόρ. Ο Ίλια Ίβιτς μπόρεσε να σκοράρει τέσσερις φορές μέσα σε ΜΟΝΑΧΑ 23 λεπτά συμμετοχής!

Ακόμα και αν ο Στίβεν Τσούμπερ «έτρεξε» τρεις ποδοσφαιριστές τον πέρασαν στην… τελική ευθεία.